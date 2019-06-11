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11.06.2019
Военно-промышленный курьер

Служба госбезопасности Латвии нашла новую военную угрозу

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Источник изображения: vpk-news.ru

Латвийская служба государственной безопасность (СГБ) считает, что необходимо улучшить законодательство в сфере использования беспилотных летальных аппаратов.

Об этом сообщает портал rus.lms.lv. Как признает СГБ, дроны создают всё больше вызовов для объектов "критической инфраструктуры" с точки зрения безопасности. Под данной инфраструктурой понимаются расположенные в Латвии важные для исполнения функций государства объекты, системы или их части, например гидроэлектростанции и здание правительства.

В 2018 году службы госбезопасности провели инспекцию 41 объекта критической безопасности, 18 из которых было рекомендовано усилить физическую охрану. Никаких значительных инцидентов с угрозой функционирования СГБ не выявило, однако участились случаи несанкционированной видео  и фотосъемки таких объектов. В том числе с использованием беспилотных летальных аппаратов.

СГБ считает важным усовершенствовать регулирование использование данных аппаратов, чем активно занимается Агентство гражданкой авиации.

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Страны
Латвия
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