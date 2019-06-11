"Грады" завоевывают Латинскую Америку

Командование Сухопутных войск Эквадора провело испытания опытного образца российской реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" на удлиненном шасси КамАЗ-43118 с колесной формулой 66.

Как сообщает Infodefensa.com, обновленная система прошла ходовые испытания и проверена на маневренность, осуществлены также пуски реактивных боеприпасов. Разработка была выполнена в рамках оценки возможности замены применяемого в РСЗО БМ-21 шасси Урал-375Д на КамАЗ-43118, которое было предоставлено компанией Advancecorp S. A (официальный представитель российского ПАО "КамАЗ" в Эквадоре). Машина оснащена двигателем 6,7 Cummins TD E6 мощностью 226 кВт.

На сегодняшний день пока нет информации о том, планируют ли власти Эквадора продолжить проект замены шасси БМ-21 на КамАЗ. На вооружении СВ Эквадора имеется 18 БМ-21 "Град" на шасси Урал-375Д и 6 РСЗО RM-70 на шасси Tatra T813 Kolos.