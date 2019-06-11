"Злобный актор": как США и Россия будут биться за Азию

США представили новую военную стратегию для Индо-Тихоокеанского региона

В Сингапуре прошел саммит "Шангри-Ла Диалог", в ходе которого США представили свое видение проблем безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Страны, которые Вашингтон воспринимает как угрозы, те же: Китай, Россия и КНДР. А смысл своей стратегии в регионе США рассматривают только в защите собственных интересов. При этом Россию интересует и другой аспект - размещение "Иджис Эшор" в Японии. Военный обозреватель "Газеты.Ru" Михаил Ходаренок разобрался в деталях завершившегося саммита.

В начале июня в Сингапуре прошел Азиатский саммит по безопасности "Шангри-Ла Диалог". Это ежегодный межправительственный форум по безопасности, проводимый независимым аналитическим центром - Международным институтом стратегических исследований (IISS).

В этом году форум отметился рекордным числом участников за свою историю: всего на "Шангри-Ла Диалог" были 44 правительственных делегации из 57 государств и территорий мира, зарегистрированы более 600 делегатов, из них 22 министра обороны. Форум получил свое название от Shangri-La Hotel (Отель Шангри-Ла) в Сингапуре, где он проводится с 2002 года.

Вместе с тем почти половина стран, представляющих западную часть Индийского океана и Восточную Африку, на форум приглашены не были.

Китай, Россия и КНДР - главные угрозы для США

С большой речью на форуме выступил исполняющий с 1 января 2019 года обязанности министра обороны США Патрик Шэнахэн. Слово "Китай" глава Пентагона употреблял в ходе своего выступления минимум два раза в минуту, а то и чаще. При этом слышались и ненависть, и негодование, и упреки, и одновременно уважение к этой стране. И это неудивительно.

Китай в настоящее время - политический гигант со второй экономикой мира. От Пекина сегодня очень много зависит - и в мировых экономических процессах, и в плане стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и не только в нем.

Глава Пентагона в ходе форума официально представил новую военную стратегию для Индо-Тихоокеанского региона. В качестве угроз и вызовов на первом месте в этой стратегии размещен Китай, который, по мнению разработчиков документа, является основной ревизионисткой силой. В этой связи упомянуты проблемы, связанные со спорными территориями, милитаризацией ряда островов, на которые претендует Пекин, применением НОАК технологий отказа в доступе, а также использованием экономических инструментов в качестве операций влияния.

Второй вызов для США - это Россия, которая названа не иначе как "оживленным злобным актором" (Revitalized Malign Actor).

Выражено сожаление, что, несмотря на введенные Западом санкции и замедление экономического роста, Москва продолжает модернизировать свои Вооруженные силы, включая стратегические ядерные силы, системы отказа в доступе и расширение зоны полетов дальней авиации. Авторы стратегии делают вывод, что Москва хочет перезапустить свое присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе и проводить там акции глобального влияния, чтобы подорвать лидерство США и международный правовой порядок.

В тройке вызовов для США есть и КНДР, названная государством-изгоем. Она, как и Россия, тоже попала в список по причине проведения собственной политики на международной арене.

Соединенные Штаты признают, что Вашингтону в одиночку не справиться с указанными вызовами, и утверждается, что США вынуждены искать союзников и партнеров для реализации своей новой военной стратегии для Индо-Тихоокеанского региона.

Смысл новой военной стратегии для Индо-Тихоокеанского региона заключается в защите интересов только США и избранных ими стран.

КНР и Россия последовательно выступают против реализации этой стратегии.

Безопасность - одна на всех

Москва придерживается точки зрения, что есть АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии - политическая, экономическая и культурная региональная межправительственная организация; есть совещание министров обороны стран АСЕАН ("СМОА плюс") и диалоговых партнеров. И ломать и переформатировать уже сложившееся взаимодействие и порядок не нужно.

Это уже устоявшиеся форматы, а, к слову говоря, такого термина, как Индо-Тихоокеанский регион, в Организации Объединенных Наций нет. Словом, Москва настаивает на том, что все, что создано ранее, не трогать, и выступает за глобальную архитектуру безопасности, формирование единого пространства безопасности, безопасность внеблоковую, неделимую и не в ущерб каким-либо странам.

Государственный советник и министр национальной обороны КНР генерал-полковник Вэй Фэнхэ в ходе сингапурского форума излучал дружелюбие по отношению к России. Москва и Пекин в настоящее время по большей части политической повестки идут нога в ногу.

В то же время Вэй Фэнхэ очень жестко выступил в ответ на выступление Патрика Шэнахэна в ходе "Шангри-Ла Диалога".

Министр обороны Китая сказал, что свои национальные интересы Пекин в Южно-Китайском море и в вопросах, касающихся Тайваня, будет отстаивать очень жестко, всеми доступными ему способами и мерами.

Что касается территориальных споров в Южно-Китайском море, участниками которых являются Китай, Вьетнам, Бруней, Малайзия, Тайвань и Филиппины, то Москва в этом вопросе не поддерживает никого - "разбирайтесь сами", считают в Кремле.

Споры о Курилах

Говоря о ближайших союзниках США в регионе, нельзя не сказать несколько слов о Японии. Тем более, в конце мая 2019 года состоялась четвертая по счету встреча министров обороны и иностранных дел в формате "два плюс два", на которой главы оборонных ведомств и внешнеполитических структур обсудили широкий круг вопросов безопасности. Предыдущие встречи проходили в 2013, 2017 и 2018 годах. Подобный формат существует у России еще с Францией и Италией, правда, последнее время эти контакты несколько "заморожены".

Некоторые политологи считают "два плюс два" не совместным форматом, однако на самом деле он очень понятен и хорошо работает на практике. Как бы там ни было, в ходе последней встречи японцы упрямо твердили свое, не боясь при этом настроить партнеров на отрицательный лад. Для японцев только одна истина - "Соединенные Штаты являются оплотом мира и стабильности в регионе", и они каждую встречу начинают именно с этой фразы.

На территории Японии находятся 140 американских военных объектов. К тому же, правительство Японии приняло решение принять на вооружение два американских комплекса "Иджис Эшор". Чтобы защитить всю территорию Японии от баллистических ракет КНДР, эти системы будут развернуты в префектурах Акита и Ямагути. Начало эксплуатации запланировано на 2023 год.

Как известно, устройства для вертикального пуска ракет Mk41, которыми оснащены "Иджис Эшор", без каких-либо затруднений могут быть использованы как пусковые установки крылатых ракет типа "Томахок", тем более что американские войска будут участвовать в эксплуатации "Иджис Эшор". То есть в принятии решений по боевому применению этих систем Япония не будет абсолютно самостоятельной стороной.

Тем не менее, японцы уверяют, что "Иджис Эшор" - исключительно оборонительное оружие и они не собираются нападать на кого-либо. Но, как бы там ни было, для Москвы наличие таких объектов на территории японских островов - угроза, и эти два объекта станут целями для первоочередного удара со стороны российских Вооруженных сил. И в Токио должны это сознавать со всей возможной отчетливостью.

Надо отметить еще одну характерную деталь визитов официальных российских делегаций в Японию. Уже на пути следования кортежа автомобилей с россиянами из токийского аэропорта Нарита практически на каждом придорожном столбе развешаны мощные динамики и оттуда несется: "Россия, верни наши северные территории!" Японская сторона, правда, утверждает, что это инициатива гражданских активистов, а не властей государства.

Тем не менее, в этом году Москва и Токио согласовали план военного сотрудничества, который включает 34 мероприятия, в основном взаимного обмена делегациями. На 15 июня в акватории залива Петра Великого запланировано совместное учение по поиску и спасению людей на море, в декабре - антитеррористическое учение в Аденском заливе. А на фестиваль "Спасская башня" японцы пришлют свой военный оркестр.

Что касается военной деятельности на Курильских островах, то японской стороне было твердо заявлено - на своей национальной территории Россия будет делать то, что считает нужным.

А вот японские Силы самообороны находятся на устойчивом пути трансформации в полноценные вооруженные силы, и даже - этого нельзя исключать - вплоть до отмены безъядерного статуса.

Михаил Ходаренок