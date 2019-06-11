Forbes (США): Россия генетически протестирует солдат для определения лучших бойцов и самых умных

Генетические паспорта для военных позволят предсказать устойчивость солдат к стрессам, способность в условиях стресса выполнять физические и ментальные операции и многое другое, сообщил президент Российской академии наук. Речь идет о том, чтобы на генетическом уровне понимать, кто более расположен к службе на флоте, а кто готов стать десантником или танкистом.

Россия планирует разработать "генетические паспорта" для военнослужащих. Об этом рассказал Александр Сергеев, президент Российской академии наук. Участником этой программы является также Военно-медицинская академия, проводящая исследования в области военной медицины.

Перед открытием петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Сергеев подчеркнул, что "наиболее важным и интересным проектом, рассматриваемым представителями российской Академии наук и Военно-медицинской академией, является так называемый генетический паспорт солдата. Это очень важный научный, фундаментальный проект, который может иметь далеко идущие последствия. По сути, его смысл в том, чтобы найти такие генетические предрасположенности у военнослужащих, которые позволят им правильно ориентироваться при выборе военной специальности".

В марте российский президент Владимир Путин подписал указ об основах государственной политики в области "химической и биологической безопасности на период до 2025 года", в котором вводится концепция генетических паспортов для всех граждан.

Как сообщило агентство ТАСС, этот проект "является частью системы государственного управления в сфере национальной безопасности Российской Федерации и представляет… совокупность мер, направленных на защиту населения и окружающей среды от негативного воздействия опасных химических и биологических факторов, предотвращение химических и биологических угроз, создание и развитие системы мониторинга химических и биологических рисков, а также на осуществление межгосударственного и международного сотрудничества в области химической и биологической безопасности".

Этот (военный) "проект предполагает не только оценку физиологического состояния, но и прогнозирование поведения человека в стрессовых, критических ситуациях, которые связаны с военной профессией", - сказал Сергеев в интервью агентству ТАСС на этой неделе.

Военные паспорта позволят предсказать "устойчивость солдат к стрессам, способность в условиях этого стресса выполнять физические и ментальные операции и так далее", отметил в интервью Сергеев. Он также полагает, что "военная медицина сможет высоко поднять планку этого проекта, уже есть серьезные наработки в этой области. Речь идет о том, чтобы на генетическом уровне понимать, кто более расположен, например, к службе на флоте, а кто, может быть, более готов стать десантником или танкистом".

В интервью агентству РИА Новости Сергеев отметил, что этот проект позволит определить, "кем тот или иной военнослужащий будет лучше - стрелком или танкистом. Ведь войны будущего - это уже в значительной степени войны интеллектов, тех людей, которые принимают решения в условиях совсем иных, по сравнению с теми, что были раньше".

По словам Сергеева, "раньше стресс у солдат был связан, скажем, с артподготовкой противника, который хотел тебя подавить, заставить не высовываться из окопа. Сейчас же в условиях кибервойны стрессы совсем другие", и существуют также "планы работы по этому направлению".

"Я считаю, что технологическое отставание сегодня - основная угроза нашей национальной безопасности, - подчеркнул Сергеев в интервью агентству ТАСС, - потому что мир движется очень быстро вперед на рельсах научно-технического прогресса".

Зак Доффман (Zak Doffman)