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11.06.2019
Военное обозрение

На Украине предложили уйти от "тупой прусской системы", чтобы "переиграть россиян"

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В украинских СМИ вышло очередное интервью человека, которого на Украине называют военным экспертом. Это Сергей Згурец, являющийся главой консалтинговой компании Defense Express. Интервью снова была посвящено тематике "противостояния с Россией".

Источник изображения: Facebook/ООС

По словам г-на Згурца, ВСУ уже достигли определённого уровня боевых возможностей, однако дальше идти этим путём, как заявляет интервьюируемый, нельзя.

Из интервью:

Сейчас мы должны сделать ставку на повышение управляемости, то есть на связи, управлении, РЭБ, средствах поражения и адаптивных подходах, которые будут вынуждать врага всегда запаздывать.

Згурец заявил, что всё это станет уходом от "тупой прусской системы" и принятием системы "гибкой британской". По словам "военного эксперта", в так называемой британской системе "командир на поле боя понимает миссию", которую нужно выполнять, "а не расписанный план, по которому нужно будет отчитаться".

При этом г-н Згурец не сообщает, в каком именно конфликте с лучшей военной стороны проявила себя "британская система", о которой он говорит.

Из интервью:

Если нам удастся перестроить систему подходов к управлению войсками, (…) в таком случае мы сможем переиграть россиян именно благодаря другим подходам к управлению. Нам надо вылезти, условно говоря, из танка, в котором страшно и ничего не видно, и увидеть поле боя гораздо шире. Если это нам удастся сделать, это будет один из вариантов, как переиграть российскую сторону.

Интересно, что скажут танкисты, которым в переносном смысле предлагается всякий раз выбираться из танка на поле боя, чтобы оценить обстановку...

По словам Згурца, сохранение "прусской системы" для Украины слишком обременительно. Такое заявление "военный эксперт" сделал для издания "Апостроф". Также он отметил, что выбор пути должен осуществляться правительством, от чего будет зависеть общий результат нового начальника ГШ ВСУ.

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Страны
Великобритания
Россия
Украина
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