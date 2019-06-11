Словакия обновляет парк бронированных внедорожников

В течение следующих десяти лет словацкая армия может получить более 400 новых бронированных внедорожников. Вчера, 9 июня, пресс-служба Минобороны Словакии объявила о старте тендера на закупку новых машин для армии и полиции.

Компании, желающие взять участие в тендере, могут присылать свои предложения до 2 июля. С победителем конкурса подпишут рамочный контракт сроком на 10 лет, который также будет включать в себя ряд аксессуаров для машин (летние и зимние камуфляжные сетки и т.д).

Министр обороны Словакии Петер Гайдош во время передачи новых машин Силам специальных операций. Источник изображения: mod.gov.sk

В Минобороны рассчитывают получить 424 многоцелевые тактические машины 4?4 менее чем за €321 млн. В потенциальный заказ также включены 20 машин для МВД Словакии.