Учения НАТО в Черном море: Россия поднимает самолеты

ВКС России проводят мониторинг над Черным морем на фоне учений НАТО

Во время масштабных учений НАТО в Черном море контролировать воздушную обстановку в этом регионе будут самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Это необходимо для того, чтобы не допустить инцидентов с гражданскими кораблями и воздушными судами, которые могут оказаться в зоне учений НАТО. На май-июнь альянс забронировал целый ряд маневров в этом регионе.

Самолеты дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50 будут контролировать воздушную обстановку над Черным мoрем на фоне масштабных учений НАТО, проходящих на территории ряда причерноморских стран Восточной Европы, сообщил начальник пресс-службы Южного вoенного округа (ЮВО) Вадим Астафьев.

"Самолеты дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50 ВКС России совершили перелет на oдин из оперативных аэродромов, дислоцированных в Краснодарском крае. После дозаправки топливом экипажи А-50 приступили к выполнению задач по контролю радиолокационной обстановки в воздушном пространстве в зоне границы РФ над черноморским побережьем Крыма и Кубани", - отметил он.

По словам Астафьева, в воздушном прoстранстве над нейтральными водами Черного моря самолет ДРЛО А-50 ВКС России сопровождают истребители Су-27СМ3 объединения Военно-воздушных сил (ВВС) и противовоздушной обороны (ПВО) ЮВО.

Контроль обстановки воздушными средствами дальнего обнаружения, как пояснил начальник пресс-службы ЮВО, позволит не допустить возможных инцидентов с гражданскими кораблями и воздушными судами, если они случайно oкажутся в зоне учений вооруженных сил стран НАТО.

По инициативе НАТО в мае-июне на территории Болгарии, Румынии, Венгрии, Хорватии, Словении и Северной Македонии проходит серия связанных между собой многонациональных и национальных учений: Saber Guardian - 2019, "Шабла - 2019", Strike Back - 2019 и Swift Response - 2019. В них участвуют военнослужащие Болгарии, США, Великобритании, Украины, Греции, Северной Македонии, Канады и Италии - в целом до 6 тыс. человек. Целью учений является совершенствование оперативных способностей и совместимости подразделений.

Кроме того, на прошлой неделе генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщал, что альянс и Украина проведут совместные учения в Черном море. По его словам, речь идет о дополнительных военных маневрах, которые состоятся в июле.

Объединенное морское командование НАТО уже провело в Черном море небезызвестные учения "Морской щит - 2019", состоявшиеся 5 - 13 апреля. Маневры прошли под командованием Румынии. В них приняли участие корабли Болгарии, Турции, Канады и Нидерландов. Морские силы Североатлантического альянса отработали маневры в Черноморском регионе совместно с Украиной и Грузией. В целом, в учениях военного блока приняли участие около 20 военных кораблей и порядка 2,2 тыс. военнослужащих.

По завершении маневров в российском оборонном ведомстве заявили, что "Морской щит - 2019" помог войскам ЮВО России отработать свои учебно-боевые задачи.

"Плановые мероприятия боевой подготовки проходят на фоне совместных учений объединенных военно-морских сил НАТО "Морской щит - 2019", которые послужили хорошим подспорьем для отработки силами Черноморского флота и объединения ВВС и ПВО ЮВО учебно-боевых задач по своему предназначению в условиях реальной обстановки", - отметили в оборонном ведомстве.

Корабли Черноморского флота выходили из пункта базирования в этом регионе, чтобы усилить группировки российских кораблей. Отряд судов Черноморского флота перешел в назначенные районы, где суда осуществили контроль и мониторинг подводной, надводной и воздушной обстановки.

Морская пехота погрузила бронетранспортеры БТР-82 и личный состав на большой десантный корабль "Азов", а затем подразделения направились в позиционный район, где прошла отработка высадки десанта на незнакомый участок побережья с применением БТР.

Помимо этого, истребители Су-27СМ сопроводили бомбардировщики Ту-160 и отработали перехват самолетов противника. В маневрах участвовали и дивизионы береговых ракетных комплексов.

"Дивизионы мобильных береговых ракетных комплексов "Бастион" и "Бал" совершили марши в позиционные районы Крымского полуострова для выполнения тренировок по нанесению условных ракетных ударов по морским целям", - указали в Минобороны.

В министерстве подчеркнули, что экипажи стартовых батарей отработали нормативы развертывания техники на позициях, выполнили задачи по обнаружению надводных целей, выдаче целеуказаний, подготовке комплексов к нанесению ракетных ударов и проведению электронных пусков ракет по условному противнику.

По итогам осуществления поставленных задач все задействованные в учениях подразделения вернулись в пункты базирования и продолжили повседневную деятельность.

За несколько дней до старта "Морского щита - 2019" Йенс Столтенберг заявил о планах альянса увеличить усилия по разведывательной деятельности в Черноморском регионе и по остальным вопросам, важным для работы альянса с Грузией и Украиной.

"Мы наращиваем наши усилия в Черном море. Мы согласовали пакет мер по увеличению разведывательной деятельности, учениям и по всем вопросам, которые, как мы твердо убеждены, важны для Черноморского региона и, конечно, для работы с нашими партнерами - Грузией и Украиной", - подчеркнул он.

Лидия Мисник