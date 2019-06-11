Превосходство в воздухе: названы пять лучших российских истребителей

На Западе назвали российскую противовоздушную оборону одной из самых передовых в мире.

Модернизированные советские перехватчики и современные истребители ВКС играют жизненно важную роль в защите воздушного пространства страны.

Первым в рейтинге лучших самолетов ВКС РФ, по мнению Military Watch, идет истребитель пятого поколения Су-57. Самолет, который может нести гиперзвуковую ракету Х-47M2 ("Кинжал") и управляемую авиабомбу "Дрель", прежде всего предназначен для завоевания превосходства в воздухе. Истребитель может работать на высотах до 20 километров и на скоростях, превышающих 2.2 Маха. Планер Су-57 является самым маневренным в мире, также самолет оснащен самой передовой системой управления вектором тяги, превосходящей аналог, установленный на Су-35.

"Новая российская платформа является, пожалуй, самым совершенным истребителем, обладающим рядом возможностей, которых не хватает американскому F-22 Raptor и китайскому J-20", - отмечает издание.

Экипаж МиГ-31БМ обнаруживает цель на дальности до 320 километров и уничтожает ее с расстояния 280 км. Источник: Татьяна Андреева/ РГ

Перехватчик МиГ-31 или по классификации НАТО Foxhound, что означает "Лисья гончая", занял второе место в рейтинге. Из неоспоримых достоинств самолета издание отметило мощный радар с фазированной решеткой, высокий практический потолок - 21 километр, а также самую высокую в мире скорость для боевых истребителей, которая составляет до 2 500 километров в час. Современная авионика и и дальнобойные ракеты "воздух-воздух" делают МиГ-31 грозным противником для любого современного самолета.

Российский многоцелевой сверхманёвренный истребитель Су-35. Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов

На третьем месте расположился одноместный истребитель Су-35. Планер самолета выполнен с применением стелс-технологий. Истребитель совместим с новыми ракетами большей дальности, включая Р-77 и Р-27ЭР1. Су-35 оснащщен РЛС "Ирбис" с фазированной антенной решеткой. Маневренность истребителя дополнительно повышается с помощью управления вектором тяги.

Истребитель Су-27СМ. Источник: © Виталий Аньков

Четвертое место занимает модернизированный Су-27СМ2. Усиленный планер позволяет истребителю нести на три тонны больше полезной нагрузки, чем его предшественник. Новые более экономичные двигатели АЛ-31Ф-М1 увеличили дальность полета самолета и его маневренность. Другим достоинством истребителя является относительно невысокая стоимость по сравнению с Су-35 и МиГ-31.

Истребитель МиГ-35. Источник: © Сергей Бобылев/ТАСС

Передовые возможности МиГ-35, который расположился на пятом месте, ставят его в число лучших боевых самолетов России.

Это самый современный и сложный российский истребитель после Су-57. Он также получил трехмерные системы векторизации тяги, его планер сделан из композитных материалов. Истребитель оборудован современной авионикой и системами радиоэлектронной борьбы, в перспективе планируется установить на него радар с активной фазированной антенной решеткой. Хотя МиГ-35 был разработан как более легкое и менее дорогостоящее дополнение к Су-57, в основном предназначенное для экспорта , он остается весьма грозным противником.

Николай Грищенко