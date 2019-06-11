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11.06.2019
ЦАМТО

Оборонный бюджет Австралии в 2019/2020 ф.г. составит 38,7 млрд. австр. долл.

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Истребитель Lockheed Martin F-35A
Истребитель Lockheed Martin F-35A (б/н A35-009) ВВС Австралии.
Источник изображения: flightglobal.com

ЦАМТО, 10 июня. Консолидированный оборонный бюджет Австралии (то есть бюджет Министерства обороны и Управления радиотехнической обороны) составит 38,7 млрд. австр. долл. (27 млрд. долл. США) в 2019/2020 ф.г.

Как сообщает Australian Strategic Policy Institute, таким образом, реальный рост оборонных расходов не превысит 1,3% – это наименьшее увеличение при текущем коалиционном правительстве. По отношению к валовому внутреннему продукту австралийский военный бюджет даже несколько упадет и составит 1,93% по сравнению с 1,94% годом ранее.

В институте отмечают, что представленные по двум финансовым годам цифры сравнивать несколько некорректно, поскольку в конце предыдущего финансового года было принято решение перенести 620 млн. австр. долл. с 2019/2020 ф.г. на 2018/2019 ф.г. В результате этого прошлогодний бюджет стал немного больше, бюджет на 2019/2020 ф.г. – немного меньше, чем планировалось. Таким образом, если бы этого не произошло, реальный рост бюджета в 2019/2020 ф.г. составил бы 4,6% и достиг 1,96% ВВП.

Такие колебания в военном бюджете связаны с графиком выполнения программы финансирования оборонных проектов, опубликованной в "Белой книге по обороне" Австралии. В документе представлен 10-летний фиксированный по годам объем финансирования, который не должен изменяться при колебаниях ВВП. После учета всех вариаций (таких как корректировки в связи с обменными курсами и дополнения к оперативным расходам), за прошедшие четыре года Министерству обороны Австралии было выделено 143,2 млрд. австр. долл., что отличается менее чем на 1% от объема финансирования, определенного в "Белой книге по обороне".

Другой ключевой вопрос, на который следует обратить внимание, состоит в том, что оборонный бюджет в соответствии с графиком целевого планирования выйдет за пределы 2% от ВВП в 2020/2021 ф.г. и, по предварительным оценкам, для выполняя обязательств, определенных в "Белой книге по обороне", продолжит расти, достигнув почти 2,2% от ВВП к концу срока действия плана.

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Австpалия
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