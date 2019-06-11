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11.06.2019
Российская газета

"Невидимка" рискует: США обеспокоены близостью С-400 к самолетам F-35

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Источник изображения: rg.ru

Заместитель министра обороны США Эллен Лорд выразила обеспокоенность тем, что если самолетам-"невидимкам" F-35 придется действовать в радиусе действия систем С-400, это может нанести ущерб их живучести.


Статья, посвященная этой проблеме, опубликована журналом Military Watch.

По мнению руководства Пентагона, ЗРС С-400 обладают достаточной мощностью для точного отслеживания и захвата существующих стелс-истребителей, включая F-35.

При этом F-35 не отличается большой скоростью и маневренностью, а также  высоким "потолком". В значительной степени он полагается на свою радиолокационную малозаметность. Но снять этот покров невидимости могут российские подразделения ПВО.

Уже сейчас F-35 приходится действовать в пределах диапазона С-400. В частности, речь идет об израильских истребителях в Сирии и самолетах  ВВС США в Персидском заливе.

Однако они закрываются от ЗРС отражателями Люнеберга, позволяющими увеличить эффективную площадь рассеяния и предотвратить анализ их профилей российскими зенитными системами.

Но после продажи Турции российских систем С-400 возникла новая угроза. Дело в том, что турецкие военные намерены разместить три имеющихся у них истребителя F-35 рядом с ЗРК.

Против этого резко выступает замминистра обороны США Эллен Лорд:

"Мы не хотим, чтобы F-35 находился в непосредственной близости от С-400 в течение определенного периода времени…"

По этой же причине США намерены отказать Турции в ранее намеченной поставке более 100 стелс-истребителей.

Как долго США смогут сохранять профиль F-35 в секрете - неизвестно, так как эти самолеты будут работать в пределах зоны действия систем ПВО российского производства сразу в нескольких регионах.

Это Восточная Европа, где С-400 развернуты в районе Калининграда, Корея, недалеко от границ которой развернуты российские и китайские батареи С-400, и Сирия, в которой также развернуты российские "Триумфы".

Поэтому отказ от поставки F-35 в Турцию - это скорее наказание за приобретение российской техники, а не забота о безопасности F-35.


Олег Корякин

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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Страны
Израиль
Китай
Россия
Сирия
США
Турция
Продукция
F-35
С-400 Триумф
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