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11.06.2019
ТАСС

Роскосмос заказал ракету "Ангара-1.2" для запуска спутников "Гонец-М" за 2 млрд рублей

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Первый испытательный пуск ракеты-носителя "Ангара-1.2ПП"
Первый испытательный пуск ракеты-носителя "Ангара-1.2ПП".
Источник изображения: © Министерство обороны Российской Федерации

Ракета должна быть изготовлена и поставлена до 15 октября 2021 года

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Роскосмос заказал изготовление ракеты-носителя легкого класса "Ангара-1.2" для запуска спутников "Гонец-М", следует из информации на сайте госзакупок.

"Изготовление и поставка ракеты-носителя "Ангара-1.2" для запуска космических аппаратов "Гонец-М" номер 33, 34, 35. Начальная (максимальная) цена контракта -2,028 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Согласно техническому заданию, ракета должна быть изготовлена и поставлена до 15 октября 2021 года.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Ангара
Гонец-М
Компании
Роскосмос
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