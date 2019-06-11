Роскосмос заказал ракету "Ангара-1.2" для запуска спутников "Гонец-М" за 2 млрд рублей

Ракета должна быть изготовлена и поставлена до 15 октября 2021 года

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Роскосмос заказал изготовление ракеты-носителя легкого класса "Ангара-1.2" для запуска спутников "Гонец-М", следует из информации на сайте госзакупок.

"Изготовление и поставка ракеты-носителя "Ангара-1.2" для запуска космических аппаратов "Гонец-М" номер 33, 34, 35. Начальная (максимальная) цена контракта -2,028 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Согласно техническому заданию, ракета должна быть изготовлена и поставлена до 15 октября 2021 года.