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11.06.2019
Lenta.ru

Су-57 помешал Су-35

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Источник изображения: Фото: Олег Харсеев / "Коммерсантъ"

Экспорт российского истребителя пятого поколения Су-57 возможен только после его принятия на вооружение, передает "Интерфакс" со ссылкой на заявление вице-премьера Юрия Борисова.

"Работы в этом направлении ведутся, мы в стратегии продвижения по линии ВТС [военно-технического сотрудничества] имеем это в планах, но время придет — будем продвигать. Пока Су-35 хорошо идет, не видим смысла в подрыве собственного рынка. Будет необходимость — у нас всегда козырная карта есть", — сказал чиновник.

В мае сообщалось, что первый серийный истребитель Су-57 Минобороны России получит в ноябре. Первый серийный Су-57 получат 3-й смешанный авиационный полк 1-й смешанной авиационной дивизии (краснодарский Крымск) или 38-й истребительный авиационный полк 27-й смешанной авиационной дивизии (севастопольский аэродром Бельбек).

В марте директор по международному сотрудничеству и региональной политике "Ростеха" Виктор Кладов сказал, что документы на экспортную версию Су-57 (Су-57Э) почти готовы.

В июле 2018 года Борисов заявил, что "Су-35 сегодня считается одним из лучших самолетов в мире", поэтому "нет смысла форсировать работы по массовому производству самолета пятого поколения [Су-57]".

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ПАК ФА
Су-35
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
Истребитель 5 поколения
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1 комментарий
№1
11.06.2019 10:25
А не стоит торопиться продавать Су-57...продавать можно и Су-35 вооружая Су-57 собственную армию...США вон F-22 вообще за границу не продают и не потому что покупателей нет,а потому что беспокоятся о своей национальной безопасности
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