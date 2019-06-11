"Роскосмос" впервые заказал ракету "Ангара"

"Роскосмос" впервые заказал производство ракеты-носителя "Ангара-1.2". Соответствующая карточка была размещена на портале госзакупок в понедельник, 10 июня.

Согласно доступной информации, аппарат, с помощью которого планируется отправить на орбиту три спутника связи "Гонец-М", должна быть изготовлена к середине октября 2021 года. Начальная цена закупки составляет 2,028 млрд рублей.

До сегодняшнего дня "Ангару" заказывало Минобороны России для запусков военных спутников и компанией International Launch Services, с целью выведения южнокорейского космического аппарата KOMPSAT-6.

Аппараты серии "Гонец" используются для создания и поддержания российской многофункциональной системы персональной спутниковой связи (МСПСС). Ранее сообщалось, что шесть таких спутников будут запущены до конца текущего года, еще столько же в космос, как ожидается, отправит "Ангара" в период с 2021 по 2022 год.

В семейство ракет-носителей "Ангара" входят носители легкого класса "Ангара-1.2", среднего — "Ангара-А3", тяжелого — "Ангара-А5" и ее модификации "А5М" и пилотируемая "А5П", а также повышенной грузоподъемности — "Ангара-А5В". Их грузоподъемность составляет от 3,5 до 37,5 т. "Ангара" приходит на смену ракетам "Рокот" и "Протон".

Основной задачей этих ракет является выведение современных и перспективных тяжелых космических аппаратов на высокоэнергетические орбиты — геостационарные (спутники связи, метеоспутники, космические аппараты в интересах Министерства обороны) и траектории полетов к Луне.

Так, в середине апреля текущего года президент России Владимир Путин заявил, первый старт ракеты тяжелого класса "Ангара-А5М" запланирован на 2025 год.