Войти
11.06.2019
Известия.ru

"Роскосмос" впервые заказал ракету "Ангара"

409
0
0
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Игорь Руссак

"Роскосмос" впервые заказал производство ракеты-носителя "Ангара-1.2". Соответствующая карточка была размещена на портале госзакупок в понедельник, 10 июня.

Согласно доступной информации, аппарат, с помощью которого планируется отправить на орбиту три спутника связи "Гонец-М", должна быть изготовлена к середине октября 2021 года. Начальная цена закупки составляет 2,028 млрд рублей.

До сегодняшнего дня "Ангару" заказывало Минобороны России для запусков военных спутников и компанией International Launch Services, с целью выведения южнокорейского космического аппарата KOMPSAT-6.

Аппараты серии "Гонец" используются для создания и поддержания российской многофункциональной системы персональной спутниковой связи (МСПСС). Ранее сообщалось, что шесть таких спутников будут запущены до конца текущего года, еще столько же в космос, как ожидается, отправит "Ангара" в период с 2021 по 2022 год.

В семейство ракет-носителей "Ангара" входят носители легкого класса "Ангара-1.2", среднего — "Ангара-А3", тяжелого — "Ангара-А5" и ее модификации "А5М" и пилотируемая "А5П", а также повышенной грузоподъемности — "Ангара-А5В". Их грузоподъемность составляет от 3,5 до 37,5 т. "Ангара" приходит на смену ракетам "Рокот" и "Протон".

Основной задачей этих ракет является выведение современных и перспективных тяжелых космических аппаратов на высокоэнергетические орбиты — геостационарные (спутники связи, метеоспутники, космические аппараты в интересах Министерства обороны) и траектории полетов к Луне.

Так, в середине апреля текущего года президент России Владимир Путин заявил, первый старт ракеты тяжелого класса "Ангара-А5М" запланирован на 2025 год.

Права на данный материал принадлежат Известия.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Южная Корея
Продукция
Ангара
Гонец-М
Протон-(К)М
Рокот
Компании
Минoбороны РФ
Роскосмос
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Луна
Похожие новости
29.08.2018
Космонавты на голодном пайке
06.01.2017
Госкорпорация "Роскосмос". Итоги 2016 года
07.10.2014
Российский космос: славное прошлое, сложное настоящее, неясное будущее
01.07.2014
«Ангара» не полетела: запуск отложен на неопределённый срок
13.07.2007
«Таксисты» — не элита К чему может привести погоня Роскосмоса за тотальной коммерциализацией отрасли
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.06 10:37
  • 1
Т-90МС хуже Т-80БВМ и Оплота? Это какой-то бред!
  • 11.06 10:34
  • 1
Американские СМИ оценили защищающего Крым "убийцу кораблей"
  • 11.06 10:33
  • 6
Западные СМИ: русские десантники испытывают новый 120 мм миномет
  • 11.06 10:30
  • 73
Израиль сносит ПВО Сирии – а что же Россия
  • 11.06 10:27
  • 1
ЧП в небе над Севастополем показали на видео
  • 11.06 10:25
  • 1
Су-57 помешал Су-35
  • 11.06 10:20
  • 12
Роскосмос и власти Москвы начали работу над проектом Национального космического центра
  • 11.06 10:20
  • 4
СВ США начинают применение нано-БЛА "Блэк Хорнет 3"
  • 11.06 09:48
  • 1
Мобильная космонавтика: зачем Китаю свои "морские старты"
  • 11.06 09:39
  • 2
Борисов: государство поможет вывести российскую электронику на гражданский рынок
  • 11.06 08:17
  • 9
ОСК планирует в 2019 году передать ВМФ не менее 9 военных кораблей
  • 11.06 07:33
  • 72
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 11.06 06:37
  • 1
ВДВ на форуме "Армия-2019" представят перспективную разработку системы инженерной разведки ледовых переправ
  • 11.06 05:31
  • 5
Контракт на поставку истребителей Су-57 Минобороны могут подписать на "Армии-2019"
  • 11.06 00:37
  • 55
F-35 пресек радиоэлектронное подавление за счет "петли Бойда"