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11.06.2019
Lenta.ru

ВМФ и ОСК поспорили из-за "Адмирала Кузнецова"

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Авианосец "Адмирал Кузнецов"
Авианосец "Адмирал Кузнецов".
Источник изображения: Фото: Павел Львов / РИА Новости

Военно-морской флот (ВМФ) России не устраивает предложенная "Объединенной судостроительной корпорацией" (ОСК) временная схема доковой операции, позволяющая завершить в срок ремонт единственного российского авианосца "Адмирал Кузнецов". Об этом сообщил ТАСС источник в кораблестроительной отрасли.

Собеседник агентства рассказал, что последнее докование корабля решено провести на мощностях 35-го судоремонтного завода (СРЗ, филиал "Звездочки"), которые перед этим необходимо модернизировать. На ремонт площадок компания-подрядчик требует 2,5 года, что автоматически срывает сроки завершения ремонтных работ по авианосцу. С другой стороны, предложенная ОСК временная схема доковой операции, позволяющая выдержать сроки, не устраивает ВМФ.

"Совещание по проблемам ремонта и модернизации "Адмирала Кузнецова" проведет [10 июня] на 35-м судоремонтном заводе новый главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов. Будут участвовать военные и промышленность", — добавил источник.

В мае сообщалось, что доковый ремонт "Адмирала Кузнецова" продолжится в 2020 году на сооружении, представляющем собой объединение двух сухих доков 35-го СРЗ, для чего в настоящее время готовится соответствующая техническая документация.

В апреле министр обороны Сергей Шойгу заявил, что ремонт и модернизация "Адмирала Кузнецова" выполнены на четверть, а все работы завершатся до конца 2020 года.

В октябре 2018 года на 82-м СРЗ в поселке Росляково (Мурманская область), где ремонтировался авианосец "Адмирал Кузнецов", утонул плавучий док ПД-50. При этом на доке упали два башенных крана, один из которых проломил палубу авианосца, спровоцировав возникновение отверстия размером четыре на пять метров. Корабль после инцидента отбуксировали на 35-й СРЗ.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Адмирал Кузнецов
Компании
ОСК
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
1143 Кречет
2020-й год
Авианосец
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