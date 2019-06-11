Демонстрация силы: зачем НАТО учения в Балтике

В Балтийском море стартовали учения НАТО

Учения НАТО на Балтике, которые стартовали в воскресенье, не направлены против третьих стран, заявили в Североатлантическом альянсе. Вместе с тем там признали, что ситуация в регионе существенно ухудшилась после присоединения Крыма к России в 2014 году. С того времени Москва больше не получает приглашения на участие в маневрах, которые изначально были направлены на сдерживание СССР.

Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску заявила, что стартовавшие в воскресенье крупные военно-морские маневры альянса в Балтийском море BALTOPS-2019 "не направлены против третьих стран".

Россия - единственная страна балтийского региона, не принимающая участие в этих маневрах.

Швеция и Финляндия - две другие ключевые балтийские страны, не входящие в НАТО, - участвуют в учениях на правах партнеров.

"Балтийское море имеет стратегическое значение для альянса, к нему имеют выход шесть государств НАТО. Учения BALTOPS проводятся уже 47-й год и не направлены против кого бы то ни было, хотя ситуация в области безопасности в регионе явно деградировала после нелегальной аннексии Крыма Россией в 2014 году. BALTOPS демонстрируют, как хорошо наши силы способны работать вместе и что НАТО может защитить себя от любого противника", - подчеркнула Лунгеску.

Позиции, что Крым был нелегально включен в состав России, придерживается ряд западных стран, которые поддерживают в этом вопросе Украину. При этом Москва заверяет, что референдум 2014 года, после которого полуостров перешел под юрисдикцию РФ, прошел в полном соответствии со всеми международными нормами.

Представитель альянса обратила внимание, что в прошлом Россия также была участницей маневров, но после вхождения Крыма в ее состав и начала вооруженного конфликта на востоке Украины РФ не приглашают.

В учениях, которые проходят с 9 по 21 июня, принимают участие 8,6 тыс. военных из 18 стран НАТО и партнеров альянса.

К маневрам привлечены морские, воздушные и сухопутные силы: 50 кораблей и подводных лодок, 40 воздушных судов.

"Центр НАТО в Удеме будет командовать всеми воздушными операциями. Самолеты будут действовать во взаимодействии с военно-морскими силами для обеспечения противовоздушной обороны, наблюдения и обеспечения прикрытия для десантных операций", - пояснили в сообщении.

Учения, в частности, предусматривают отработку поиска морских мин и подводных лодок, использования средств противовоздушной обороны (ПВО), обороны от атак кораблей условного противника. Помимо этого, будут отрабатываться атакующие действия, в том числе, высадка морского десанта.

Штаб учений расположен на командном корабле 6-го флота США Mount Whitney, который зашел на Балтику 30 мая. Вместе с ним в тот день туда прибыл канадский корабль St.Johns.

6 июня к ним присоединились не менее 15 боевых кораблей НАТО, сообщал "Интерфакс" со ссылкой на источник. Заход кораблей осуществлялся через датский пролив Большой Бельт и немецкий Кильский канал.

Помимо того, с апреля в Балтике на патрулировании пребывают корабли 1-й постоянной военно-морской группы НАТО. В нее входят, в том числе, американский эсминец Gravely и британский фрегат Westminster. Группа также состоит из турецких, испанских и польских фрегатов.

За день до начала учений военно-дипломатический источник сообщил ТАСС, что за маневрами будут следить силы и средства разведки Балтийского флота, а также корабли.

"За маневрами НАТО будут следить, в частности, ракетные корветы "Стойкий" и "Бойкий", а также малый ракетный корабль "Ливень". Также будут задействованы средства разведки", - отметил собеседник агентства. Впрочем, в ТАСС отметили, что не располагают официальным подтверждением данной информации.

По мнению военного историка Бориса Юлина, подобные маневры являются "инструментом политического давления альянса".

"Наступательные планы НАТО предусматривают усиление присутствия в Прибалтике и Восточной Европе. Военный блок размещает новые силы в странах бывшего СССР и Варшавского договора в нарушение прежних договоренностей о нерасширении военных структур альянса на восток. Это способ политического давления, направленного на то, чтобы заставить потенциального противника увеличить затраты на оборону и перейти к более жесткой риторике", - сказал эксперт RT.

Учения BALTOPS впервые состоялись в 1971 году. Изначально они преследовали цель сдерживать СССР и демонстрировать активности флотов НАТО в максимальной близости от советских границ.

После распада Советского Союза его первопреемница Россия неоднократно принимала участие в этих маневрах.

Их акцент был в значительной степени смещен на отработку поисково-спасательных операций, а масштабы сокращены. Но в 2014 году НАТО разорвала военное сотрудничество с РФ, и учения BALTOPS постепенно вернулись к своим изначальным масштабам и задачам.

Лидия Мисник