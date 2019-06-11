Экипажи "Солнцепеков" на Северном Кавказе подняты по тревоге

Огнеметчики полка войск радиационной, химической, биологической защиты (РХБЗ) 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Северной Осетии, были подняты по тревоге и приступили к совершению марша на полигон Тарское, сообщил начальник пресс-службы округа Вадим Астафьев.

В течении недели специалисты радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты освоят тяжелую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепек" с термобарическим снарядом повышенной дальности, а также модернизированный реактивный пехотный огнемет повышенной дальности и мощности РПО ПДМ-А "Шмель-М".

Боевые расчеты отработают скрытые действия при совершении марша, нормативы по развёртыванию и занятию огневых позиций, их инженерному оборудованию и маскировке, подготовке к открытию огня, разведке целей и решению задач по управлению огнем.

В ходе учений огнеметные подразделения войск РХБ защиты нанесут огневое поражение по позициям условного противника с применением ТОС-1А "Солнцепек", которые будут вести огонь термобарическим зарядом повышенной мощности на дальности до 7 км.

Всего в учебных мероприятиях задействовано около 200 военнослужащих и около 30 единиц военной техники.