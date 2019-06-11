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11.06.2019
Военно-промышленный курьер

Моряки России оценят действия натовского флота на Балтике

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Источник изображения: vpk-news.ru

В Балтийское море, в западном и центральном частях которого начались масштабные учения НАТО Baltops-2019, вышли несколько корабельных групп ВМФ России для выполнения ряда тактических задач.

Как сообщили в Минобороны РФ, корабельные ударные группы отработают нанесение ракетных ударов по военным судам условного противника, уничтожение подлодок и отражение авиации.

"Корабельные поисково-ударные и корабельные ударные группы в составе корветов "Бойкий" и "Стойкий", малых ракетных кораблей "Серпухов", "Зеленый Дол", "Ливень", "Пассат" и противолодочного корабля "Алексин" отработают действия по противолодочному обеспечению, нанесению ракетных ударов по кораблям условного противника, выполнят артиллерийские и торпедные стрельбы в морских полигонах флота, стрельбы по воздушным и морским мишеням различной сложности", - указали в военном ведомстве.

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Страны
Россия
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Бойкий
Компании
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Проекты
20380 Корвет-1
NATO
Военные учения
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