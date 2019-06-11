Моряки России оценят действия натовского флота на Балтике

В Балтийское море, в западном и центральном частях которого начались масштабные учения НАТО Baltops-2019, вышли несколько корабельных групп ВМФ России для выполнения ряда тактических задач.

Как сообщили в Минобороны РФ, корабельные ударные группы отработают нанесение ракетных ударов по военным судам условного противника, уничтожение подлодок и отражение авиации.

"Корабельные поисково-ударные и корабельные ударные группы в составе корветов "Бойкий" и "Стойкий", малых ракетных кораблей "Серпухов", "Зеленый Дол", "Ливень", "Пассат" и противолодочного корабля "Алексин" отработают действия по противолодочному обеспечению, нанесению ракетных ударов по кораблям условного противника, выполнят артиллерийские и торпедные стрельбы в морских полигонах флота, стрельбы по воздушным и морским мишеням различной сложности", - указали в военном ведомстве.