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11.06.2019
Военно-промышленный курьер

Турция не хочет отказываться от оккупации сирийских территорий

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Источник изображения: vpk-news.ru

Российские и турецкие представители в очередной раз не смогли договориться по ситуации в сирийском "большом Идлибе" (провинции Хама и Идлиб, части регионов Алеппо и Латакия).

СМИ Сирии сообщают, что основной причиной провала переговоров стал отказ турецкой стороны выполнить требование российских переговорщиков. По данным издания Al-Watan, российская сторона потребовала от Турции передать под контроль сирийского правительства всё нагорье Джебель Шахшабо (юго-запад провинции Идлиб), на что турки ответили категорическим отказом.

Потеря Джебель Шахшабо означает для Анкары вывод турецких военных как минимум с "наблюдательного поста" Шер Магер, а как максимум - потерю контроля над всей восточной частью долины Аль-Габ (примыкает к Джебель Шахшабо), отмечают военные эксперты.

Одной из целей таких требований является стремление России максимально обезопасить авиабазу "Хмеймим" в Латакии от атак с помощью беспилотников и тактических ракет.

В последние двое суток наблюдается снижение активности российской авиации в северо-западной Сирии, несмотря на тяжёлую ситуацию в провинции Хама. Возможно, оно было связано как раз с очередной попыткой переговоров с Турцией. Теперь, когда переговоры оказались безрезультатными, российская авиагруппа, скорее всего, увеличит количество боевых вылетов. К этому обязывает ситуация на фронте в "большом Идлибе".

Боевики протурецкого альянса "Национальный фронт освобождения" (НФО) и связанной с террористическрй организацией "Аль-Каида" (запрещено в России) группировкой "Ва Харид аль-Муминин" неожиданно атаковали пост сирийской армии в провинции Латакия недалеко от турецкой границы. Боевики атаковали армейский пост в горном районе Джебель Туркман (северо-запад Латакии) непосредственно с территории Турции.

Сначала с турецкой территории были произведены ракетные залпы, отработали миномёты, затем в атаку на занятую сирийцами высоту пошла штурмовая группа "ингимаси" (наиболее подготовленные боевики, "спецназ" джихадистов). В результате боестолкновения противнику удалось захватить пост, отбросив сирийских военных примерно на километр.

Использование территории Турции боевиками в качестве плацдарма для атак против сирийской армии явно указывает на прямое участие турецкой армии и разведки в конфликте на стороне террористов.

Несмотря на концентрацию значительных сил и поддержку с воздуха правительственным войскам пока не удаётся вытеснить боевиков из захваченных ими селений Джуббайн, Асман, Тель-Маллях в провинции Хама.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
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