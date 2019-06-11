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11.06.2019
WarSpot

Иран похвастался новой системой ПВО

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Источник изображения: warspot.ru

У Ирана появилась современная система ПВО. Вчера, 9 июня, информационное агентство Tasnim сообщило о том, что Минобороны Ирана провело официальную презентацию нового ракетного комплекса, получившего название Khordad 15.

Согласно официальным данным, основу Khordad 15 составляют радар с пассивной радиолокационной решеткой и ракеты Sayyad 3. Ракетный комплекс уже поставлен на вооружение.

Ракета Khordad 15 и пусковая установка системы Khordad 15.

Источник изображения: tasnimnews.com

По словам бригадного генерала Амира Хатами, новая система ПВО способна "видеть" цели на расстоянии до 150 км, а на расстоянии 120 км – отслеживать их. Что касается малозаметных целей, то Khordad 15 "увидит" их с расстояния 85 км, а поразит на расстоянии 45 км.

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Иран
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