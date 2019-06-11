Постарели: американские бомбардировщики непригодны к службе

Стратегические бомбардировщики США признаны негодными к службе

Американская армия на сегодняшний день располагает "единицами" находящихся в боеготовности стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer, что угрожает возможностям Пентагона по нанесению ударов дальней авиацией. Причиной такого состояния самолетов является их "почтенный" возраст и отсутствие необходимых для их обслуживания ресурсов. За последний год полеты этих бомбардировщиков приостанавливали из-за технических неполадок два раза.

Число находящихся в боеготовности американских стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer на сегодняшний день составляет "единицы", пишет газета Air Force Times со ссылкой на данные комитета палаты представителей конгресса США по вооруженным силам. Это ставит под угрозу возможности Пентагона по нанесению ударов дальней авиацией, отметили в издании.

В удручающем состоянии самолетов B-1B, по информации журналистов, виноват их возраст: последняя машина была произведена 31 год назад.

Кроме того, причиной является отсутствие необходимых для их обслуживания ресурсов. Ситуация с B-1B ухудшилась настолько, что их экипажи переводят на другие машины из-за нехватки самолетов для проведения тренировок, отметили в одном из подкомитетов конгресса.

В-1B - это сверхзвуковой стратегический бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности. Он является одним из трех типов тяжелых бомбардировщиков ВВС США. Самолет был создан для поражения стратегических целей противника с применением как ядерного, так и обычного оружия. Кроме того, он призван оказывать поддержку силам общего назначения. Эта техника использовалась при операциях ВВС США в Косово, Афганистане, Ираке и Сирии. Всего в американской авиации на сегодняшний день числятся 62 самолета этого типа.

Сам по себе многорежимный бомбардировщик В-1 создавался на замену самолету Boeing В-52 в рамках программы AMSA с 1965 года. К тому же, это первый в мире боевой самолет, в конструкции которого были широко реализованы элементы стелс-технологий. Для проведения летных испытаний было построено четыре самолета. Первый полет опытного В-1А состоялся 23 декабря 1974 года, но три года спустя по политическим соображениям было решено прекратить программу. Работы по созданию бомбардировщика были возобновлены после прихода к власти в 1981 году президента Рональда Рейгана.

В базовой версии B-1 Lancer эксплуатируется с 1984 года.

В-1B предназначен для маловысотного прорыва противовоздушной обороны (ПВО) противника посредством полета на сверхмалых высотах с огибанием рельефа местности.

Максимальная скорость полета бомбардировщика на большой высоте составляет 1,3 тыс. км/ч, а скорость при преодолении ПВО в полете на высоте 60 м - 965 км/ч. Практический потолок самолета - 15,2 км, перегоночная дальность полета на большой высоте - 12 тыс. км, а практическая дальность с нормальной боевой нагрузкой на большой высоте и без дополнительного топливного бака составляет 9,6 тыс. км. С максимальной боевой нагрузкой самолет может пролететь до 8,7 тыс. км.

В конце марта этого года США приостановили полеты B-1B Lancer из-за проблем с тормозными парашютами. Об этом сообщили на сайте Командования глобальных ударов американских ВВС.

"Во время плановой инспекции систем тормозных парашютов B-1B были выявлены проблемы, потенциально затрагивающие весь флот таких самолетов", - подчеркнули в командовании. Там отметили, что эксплуатация бомбардировщиков возобновится только после завершения всех проверок и решения возникших проблем.

Полеты В-1B Lancer приостанавливали и в прошлом году из-за проблем с катапультированием. Об этом сообщил представитель ВВС США Уильям Рассел, уточнив, что полеты были прекращены 7 июня.

Проблема с одним из компонентов кресла катапультирования самолета была обнаружена после экстренной посадки B-1B в Мидлэнде.

После завершения расследования по безопасности, ВВС США приняло решение о приостановке полетов В-1B Lancer.

В конце декабря прошлого года Минобороны России сравнивало по техническим характеристикам российский стратегический бомбардировщик Ту-160 и B1-B. Судя по инфографике ведомства, опубликованной на сайте телеканала "Звезда", Ту-160 превосходит американский бомбардировщик по большинству указанных характеристик. В частности, по максимальной боевой нагрузке (45 т против 34 т), максимальной скорости (2,2 тыс. км/час против 1,3 тыс. км/час), боевому радиусу (7,3 тыс. км против 5,5 тыс.) и ряду других параметров.

Бомбардировщик Ту-160 считается крупнейшим и мощнейшим сверхзвуковым самолетом в истории военной авиации. К тому же, он признан самым тяжелым боевым воздушным судном. Он стоит на вооружении с 1987 года и впервые был применен в боевых условиях во время операции ВКС в Сирии.

Лидия Мисник