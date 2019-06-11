Пуски управляемых ракет класса "воздух-воздух" выполнили экипажи Су-35С и МиГ-31БМ ВВО

Модернизированный истребитель-перехватчик МиГ-31БМ (бортовой номер "77 красный") из состава, предположительно, 712-й гвардейского истребительного авиационного полка (аэродром Канск, Красноярский край) 21-й смешанной авиационной дивизии 14-й Смоленской Краснознаменной армии ВВС и ПВО Центрального военного округа, 2018 год.

ЦАМТО, 10 июня. Стратегические объекты Приморского края прикрыли летчики-истребители Восточного военного округа.

Боевые пуски управляемых ракет класса "воздух-воздух" выполнили экипажи многоцелевых сверхманевренных истребителей Су-35С и высотных перехватчиков МиГ-31БМ.

В ходе учения группа самолетов условного противника вторглась в воздушное пространство в зоне ответственности округа с целью нанести авиаудары по стратегически важным объектам, в том числе энергетическим.

Для отражения авиаудара летчики на Су-35С и МиГ-31БМ выполнили более 20 пусков ракет, успешно поразив специальные воздушные мишени – осветительные авиабомбы, которые были сброшены с самолета Су-30СМ.

Помимо этого, летным составом двух авиачастей отработаны приемы ведения наступательного и оборонительного воздушного боя, выполнены элементы сложного пилотажа.

Пуски состоялись в рамах практической части летного учения, которое состоялось на базе истребительного авиационного полка Восточного военного округа, базирующегося в Приморском крае, сообщает пресс-служба ВВО.