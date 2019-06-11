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11.06.2019
Российская газета

"Силы тигра" перебросили "снайперские" Т-72Б3 на север Хамы

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Источник изображения: rg.ru

Сирийские войска перебрасывают на север Хамы самую современную имеющуюся у них боевую технику. Так, впервые после долгого перерыва в районе боевых действий замечены Т-72Б3.

Эти танки принадлежат одному из наиболее элитных формирований - "Силам тигра". Соединением командует известный бригадный генерал Сухель Аль-Хасан.

Впервые в Сирии эта модификация "семьдесят вторых" была замечена в феврале 2017 года. В апреле того же года они сражались в районе Пальмиры.

Именно эти танки первыми в ходе сирийского конфликта испытали в реальных боевых действиях комплекс управляемого вооружения "Рефлекс-М", имеющий также натовское обозначение AT-11 Sniper.

Высокоточные ракетные снаряды самых совершенных модификаций "Инвар" и "Инвар-М" могут поражать различные цели, в том числе самые защищенные, на дистанции в 5000 метров.

Имеются версии с фугасными и термобарическими боевыми частями, предназначенными для уничтожения широкого спектра целей, таких как живая сила, защитные сооружения и легкая бронетехника.

Эффективное применение данного оружия, а также обычных боеприпасов обеспечивается современной системой управления огнем с одним из лучших в мире прицелов с тепловизионным каналом - "Сосна-У". Работу наводчика-оператора также облегчает наличие специального автомата сопровождения целей.

Наряду с Т-90 и Т-90А, танки Т-72Б3 считаются самыми совершенными из всех, что сейчас задействуют в ходе сирийского конфликта.


Алексей Брусилов

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Страны
Россия
Сирия
Продукция
3УБК20
Т-72
Т-72Б
Т-90 "Владимир"
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