Новый танковый полк формируют в составе общевойсковой армии ЗВО

В составе Западного военного округа в скором времени появится новый танковый полк. Решение о формировании полка уже принято, начаты работы по подготовке материальной базы. Об этом сообщает пресс-служба ЗВО.

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Как рассказал начальник пресс-службы округа Игорь Мугинов, Минобороны приняло решение о формировании нового танкового полка в составе общевойсковой армии ЗВО на базе танкового батальона с дислокацией в Смоленской области. В настоящее время проводятся подготовительные работы по подготовке материально-технической, жилищной и учебно-материальной базы новой воинской части. Вся необходимая инфраструктура - солдатские общежития, парки для техники и т.д. - будут готовы к концу года. Также к концу года будут введены в эксплуатацию полигоны и объекты учебно-материальной базы.

Танковый полк формируется на базе отдельного танкового батальона с дислокацией в Смоленской области. В настоящее время завершаются подготовительные работы по подготовке казарменно-жилищной, учебно-материальной и бытовой базы новой воинской части

- говорится в сообщении.

Отмечается, что на вооружение полка поступят модернизированные танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-2, современные средства ПВО, а также средства инженерного, тылового, технического и медицинского обеспечения и средства связи.