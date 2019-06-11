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11.06.2019
Интерфакс-АВН

Новая орбитальная обсерватория "Спектр-РГ" пристыкована к ракете "Протон-М" - Роскосмос

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РН "Протон-М"
РН "Протон-М".
Источник изображения: © Григорий Сысоев/ТАСС

Москва. 10 июня. ИНТЕРФАКС - На Байконуре завершили сборку ракеты "Протон-М" с обсерваторией "Спектр-РГ", сообщили в Роскосмосе.

"На космодроме Байконур специалисты предприятий Роскосмоса провели общую сборку ракеты космического назначения "Протон-М". В минувшие выходные космическую головную часть, состоящую из разгонного блока "ДМ-03" и пристыкованного к нему аппарата "Спектр-РГ", перевезли из чистового зала в зал сборки ракеты-носителя", - заявили в госкорпорации.

По данным Роскосмоса, после завершения транспортировки была проведена механическая стыковка носителя и головной части.

"13 июня на космодроме пройдет заседание Государственной комиссии, где будут подведены итоги работ по подготовке к пуску и принято решение о проведении вывоза. Вывоз ракеты-носителя на стартовый комплекс площадки 81 запланирован утром 14 июня", - добавили в Роскосмосе.

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Страны
Россия
Продукция
Протон-(К)М
Компании
Роскосмос
Проекты
Байконур
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