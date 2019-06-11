Стартовые комплексы "Восточного" и "Байконура" застрахуют на 16 млрд рублей

Москва. 10 июня. ИНТЕРФАКС - "Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры" (ЦЭНКИ) объявил конкурс на страхование стартовых комплексов на космодроме "Байконур" (Казахстан) и наземного стартового комплекса, находящегося на космодроме "Восточный", на общую сумму 16 млрд рублей, следует из документации на сайте госзакупок.

Страхованием покрываются риски при запуске ракет-носителей типа "Протон" и "Союз" на случай полной гибели или повреждения стартового комплекса в результате пожара, взрыва, возгорания, наводнения, ошибки изготовления, противоправных действий третьих лиц и других событий.

Начальная цена контракта - 62,9 млн рублей. Договором также предусмотрена франшиза на общую сумму 12 млн рублей.

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 7 по 20 июня. Договор заключается сроком на один год, он начнет действовать с 6 июля при запусках ракет с космодрома "Байконур" и с 4 июля - с космодрома "Восточный".

Как сообщалось ранее, в 2010-2018 годах Россия потеряла более 35 млрд рублей из-за аварийных космических пусков. Убытки от аварий при незастрахованных космических пусках составили 10,5 млрд рублей.