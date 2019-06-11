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11.06.2019
Lenta.ru

У Су-57 нашли "новое направление"

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Источник изображения: Фото: Михаил Сырица / "Коммерсантъ"

Российский истребитель пятого поколения Су-57 из-за своей многофункциональности имеет конкурентное преимущество перед западными самолетами, передает РИА Новости заявление заместителя главного редактора журнала "Авиапанорама", генерал-майора, заслуженного военного летчика России, кандидата технических наук Владимира Попова.

По его словам, единую платформу, на базе которой создан Су-57, можно применять "для истребителя-перехватчика, для воздушного боя, прикрытия сухопутных объектов, использовать как штурмовик, как бомбардировщик ближнего боя для нанесения удара". "Также заложено, в том числе, оптико-электронное противодействие — это новое направление, которое так ярко и комплексно не было представлено ни в одном самолете. Истребитель имеет новую навигацию и может применять весь спектр вооружений", — сказал эксперт.

По мнению генерал-майора, самолеты поколения 4++ по-прежнему используются военными, несмотря на появление машины пятого поколения, поскольку первые дешевле вторых, однако по своим характеристикам сопоставимы с ними. "Так зачем же отказываться от этих истребителей, которые могут выполнять практически те же функции, что и самолеты пятого поколения. Единственное — эффект малозаметности меньше, и это нужно понимать и отмечать всегда", — отметил заслуженный военный летчик России.

В мае сообщалось, что для работы с истребителями Су-57 изготовят мобильные ангары, где можно будет отследить состояние стелс-покрытия машин.

15 мая президент России Владимир Путин заявил о закупке в период до 2028 года 76 самолетов Су-57. По словам главы государства, приобретение 76 истребителей вместо запланированных 16 стало возможным, благодаря снижению цены производителем на 20 процентов.

В том же месяце сообщалось, что из-за американских санкций, касающихся композитных материалов, Су-57 может стать "цельнометаллическим", что "может отразиться на высокотехнологичности аппарата".

В декабре прошлого года издание The National Interest написало, что Су-57 использует устаревшую технологию малозаметности, которую бесполезно применять против современных радаров. Речь идет, в частности, о том, что истребители получат "пиксельную" окраску, снижающую оптическую заметность машины. Согласно изданию, такая технология была актуальна в XX веке, но не в XXI.

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Страны
Россия
США
Продукция
ПАК ФА
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Истребитель 5 поколения
Издания
Авиапанорама
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