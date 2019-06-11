Новая система ПВО Ирана Khordad -15 - "крепкий орешек" для врага

Министр обороны Ирана бригадный генерал Амир Хатами и командующий базой ПВО "Хатам аль-Анбия" бригадный генерал Алиреза Сабахи Фардв представили новый зенитный ракетный комплекс (ЗРК) иранского производства Khordad-15, передаёт новостное агентство Fars.

На опубликованных в СМИ Исламской Республики кадрах видно развёртывание системы ПВО на местности и пуск ракеты-перехватчика. Указывается, что новая оборонительная система способна обнаруживать авиацию противника в радиусе 150 км, малозаметные воздушные платформы - до 85 км. Зона поражения в зависимости от типа цели может достигать 45 км. В арсенал ЗРК входят зенитные ракеты Sayyad-3. На местности Khordad-15 развёртывается в течение пяти минут.

В настоящее время на вооружении ИРИ стоят комплексы средней дальности Raad и Mersad. За дальние рубежи отвечают ЗРК Talash и Bavar 373. Также в эксплуатации находятся средства ПВО зарубежного производства.

Наиболее эффективной системой борьбы с воздушными целями в нынешнем арсенале иранской армии остаются российские С-300ПМУ-2 "Фаворит", поставленные в 2016 году. Дивизионы С-300 прикрывают воздушное пространство над Бендер-Аббасом, Буширом, Исфаханом и Тегераном, где находятся важнейшие научно-производственные центры, ядерные и военные объекты ИРИ. В прошлом месяце батареи С-300ПМУ-2 были переброшены на побережье Персидского залива, на подступах к которому расположилась ударная корабельная группировка ВМС США во главе с авианосцем "Авраамом Линкольном".