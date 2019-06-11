"Трехголовый монстр": финны не узнали российскую яхту

Финские пограничники приняли российскую яхту за трехголового монстра

Финские пограничник приняли за "трехголового монстра" российскую яхту, стилизованную под древнерусскую ладью. Судно направлялось на фестиваль в Норвегию, когда было замечено береговой охраной Финляндии. На его борту находился экипаж из семи человек, которые также были в костюмах. Российские корабли довольно редко попадают в ситуации, когда их принимают не за то, чем они являются, но такие ситуации все же имеют место.

Сотрудники береговой охраны Финляндии в ходе проверки приняли за "трехголового монстра" российскую яхту, замаскированную под древнерусскую ладью, сообщает местная газета Ilta-Sanomat.

Инцидент произошел 9 июня в Финском заливе. Пограничники получили сигнал о неопознанном судне и для его проверки отправили патрульный катер. Его экипаж обнаружил в тумане странный объект, который финская береговая охрана в своем фейсбуке назвала "трехголовым монстром".

В итоге "чудовищем" оказалась российская яхта с экипажем из семи человек.

Очевидно, финские пограничники решили, что столкнулись с мифическим существом, когда увидели внешнюю отделку судна. Она, судя по фотографии, опубликованной финнами, выполнена в стиле древнерусской ладьи.

"Для нас выезд на опознание приближающегося к границе судна - обычная практика, но на этот раз случай оказался более забавным", - рассказал Ilta-Sanomat один из командиров береговой охраны Ярмо Хяккинен.

Он отметил, что яхта направляется через территориальные воды Финляндии и Швеции на фестиваль в норвежскую столицу Осло. Экипаж яхты тоже был в костюмах.

Путаница с российскими кораблями возникает довольно редко, и, тем не менее, она имеет место быть. В ноябре 2017 года российские и западные СМИ обсуждали необычную находку у берегов Калифорнии. Туда прибило остатки неопознанного водного судна, которое сразу несколько британских газет приняли за пропавший советский лайнер "Любовь Орлова". Изначально об обнаружении "корабля-призрака" сообщил таблоид Mirror, а затем эту волну подхватили The Sun и Daily Mail.

Причем дополняли "сенсацию" подробности вроде "тысяч зараженных крыс-каннибалов, кишмя кишащих на судне". The Sun, в частности, обратил внимание, что длина обнаруженного корабля составляет 295 футов, то есть примерно 90 м - что совпадает с длиной пропавшего ранее советского лайнера.

Впрочем, "обнаруженный" каркас не мог принадлежать "Любови Орловой", так как сделан из железобетона, а советское судно практически полностью было построено из стальных конструкций.

Вместе с тем в своих статьях британские таблоиды ссылались на документальный телефильм канала Science Channel, согласно которому обломки корабля принадлежат американскому танкеру.

В 1930-х годах его использовала мафия. Сообщается, что на борту гангстеры держали питейное заведение, дансинг-холл и казино, и его местонахождение не является большим секретом.

Океанский лайнер "Любовь Орлова" же был сконструирован в 1976 году в Югославии по заказу СССР. Судно входило в состав Дальневосточного пароходства до 1999 года и совершало пассажирские рейсы на Сахалин, Камчатку, вдоль побережья Приморского края и в Японию. После он был продан иностранной компании.

В 2010 году судно задержали в одном из канадских портов из-за долговых разбирательств, и "Любовь Орлова" два года стояла на приколе в порту Канады. Российский экипаж остался без средств, и по возвращении на родину правительство России оказало морякам помощь.

В 2013 году лайнер на буксире отправился в Доминиканскую республику. Планировалось, что там он будет разобран на металл, но во время шторма трос между буксиром и лайнером оборвался, и "Любовь Орлова" ушла в свободный дрейф по Атлантическому океану.

Еще одна путаница с российским кораблем произошла 13 декабря 2015 года, но в отличие от предыдущих случаев, она повлекла за собой осложнение внешнеполитических связей.

Утром того дня российский сторожевой корабль "Сметливый", который находился в 22 км от острова Лемнос в Эгейском море, открыл предупредительный огонь во избежание столкновения с турецким сейнером, сообщало Минобороны России.

В сообщении ведомства отметили, что турецкое судно приблизилось к российскому кораблю на расстояние 1 км, экипаж турецкого судна не вышел на радиоконтакт с моряками из РФ и не реагировал на визуальные сигналы.

"При сближении турецкого сейнера с российским сторожевым кораблем на расстояние около 600 м, в целях недопущения столкновения кораблей, по ходу движения турецкого судна на расстоянии гарантированного непоражения, было применено стрелковое оружие", - подчеркнули в министерстве.

После этого турецкий сейнер резко сменил курс и продолжил движение мимо "Сметливого" на расстоянии 540 м, сообщили российские военные.

После случившегося в Минобороны России срочно вызвали военного атташе при посольстве Турции.

Но вскоре владелец турецкого сейнера рассказал CNN Turk, что в момент инцидента в Эгейском море турецкое судно находилось в 2 км от российского корабля. Кроме того, по его словам, турецкие рыбаки спутали российское судно с кораблем НАТО.

"Мы проходили по нашему маршруту. Мы даже не знали, что это российский корабль. Мы посчитали, что это корабль НАТО. Около 8:30 мы прошли мимо него. Мы не слышали выстрелов", - приводит слова капитана судна по имени Музаффар издание Hurriyet.

Инцидент на следующий день прокомментировала и Анкара. "С нашей стороны было всего лишь рыболовецкое судно, и мне кажется, что реакция российского военного корабля была преувеличенной", - заявил в интервью итальянской газете Corriere della Sera министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Кристина Сизова