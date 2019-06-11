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11.06.2019
ЦАМТО

Парламент Германии одобрил финансирование первого проекта в рамках программы FCAS

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Next Generation Fighter (NGF)
Распространенное Dassault Aviation "концептуальное" изображение перспективного франко-германского истребителя Next Generation Fighter (NGF), создаваемого в рамках программы Future Combat Air System (FCAS). С высокой степенью вероятности, конечный облик самолета будет иметь мало общего с данным изображением.
Источник изображения: Dassault Aviation / V Almansa

ЦАМТО, 10 июня. Бюджетный комитет Бундестага 5 июня одобрил выделение 32,5 млн. евро для финансирования работ по проведению первоначальной оценки концепции двигателя перспективного французско-немецкого истребителя следующего поколения (NGF – Next-Generation Fighter).

Тем самым сняты все барьеры для заключения первого контракта на проведение совместных исследований в рамках программы создания системы вооружения следующего поколения (NGWS), являющейся компонентом "Перспективной боевой авиационной системы" (англ. FCAS – Future Combat Air System / фр. SCAF – Systeme de Combat Aerien du Futur).

Общая стоимость двухлетних НИОКР составит 65 млн. евро (73,4 млн. долл.). При этом Германия намерена обеспечить 50% финансирования и участия в проекте. Исследования станут первыми в серии подготовительных контрактов для оценки осуществимости концепции создания системы NGWS и сосредоточатся на разработке двигателя, которую должны совместно реализовать французская Safran и немецкая MTU. Проект имеет большое значение, поскольку знаменует собой первое финансовое обязательство Германии в рамках программы.

Согласно поступившему 29 мая в парламент Германии отчету, Франция ожидает, что общие затраты на разработку до достижения системой FCAS технологической зрелости составят около 8 млрд. евро. Предполагается, что соответствующий контракт министры обороны двух стран могут подписать на Парижском авиасалоне в Ле-Бурже, который открывается 17 июня.

Хотя бюджетный комитет парламента Германии одобрил продолжение разработки системы, он сформулировал список условий для участия Германии в программе. К ним относятся: закрепление в ходе предстоящих переговоров положения о том, что Германия будет обладать такими же правами интеллектуальной собственности на NGWS и FCAS, что и Франция, а страны поделят в равных долях затраты и участие в программе.

Бундестаг также требует, чтобы правительство приняло меры для защиты национальных промышленных и коммерческих интересов и регулярно отчитывалось перед парламентом о фактической отдаче для страны от вложенных средств. Кроме того, бюджетный комитет оговорил, что правительство Германии разработает планы того, как наилучшим образом привлечь к проекту национальные исследовательские структуры аэрокосмической отрасли.

Как сообщал ЦАМТО, предполагается, что в состав системы SCAF/FCAS войдет пилотируемый "Истребитель нового поколения" (NGF – Next Generation Fighter), оснащенный двигателем нового поколения NEFE (Next European Fighter Engine), который совместно с комплектом нового и модернизированного вооружения, а также беспилотных платформ нескольких типов (Remote Carriers) образует систему вооружения нового поколения NGWS (Next-Generation Weapon System), а также сетевая система управления (Combat Cloud), связывающая все внутренние компоненты и внешние системы. В частности, ранее сообщалось, что одним из компонентов FCAS должен стать европейский БЛА класса MALE (European Medium-Altitude Long-Endurance).

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Страны
Германия
Франция
Компании
Safran
Проекты
БПЛА
Истребитель 5 поколения
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