Экспорт Су-57 отложили

Российский истребитель пятого поколения Су-57 не будет предлагаться на экспорт в ближайшее время, чтобы не отбирать покупателей у бестселлера Су-35.

- Мы в стратегии продвижения по линии ВТС имеем это в планах. Время придет - будем продвигать. Пока Су-35 хорошо идет, не видим смысла в подрыве собственного рынка. Будет необходимость - у нас всегда козырная карта есть, - рассказал "Интерфаксу" вице-премьер Юрий Борисов.

Ранее стало известно, что необходимые для экспорта Су-57 документы согласованы, местом мировой премьеры истребителя назвали авиашоу в Дубае. Среди потенциальных покупателей самолета Алжир, Вьетнам, Индия, Китай и Турция.

ВКС России получат первый серийный Су-57 до ноября, на форуме "Армия 2019" планируется подписание нового контракта на строительство самолетов.

Тем временем

Минобороны РФ продолжит закупки истребителей поколения 4++ Су-35 после завершения текущего контракта. Поставки будут вестись параллельно с самолетом пятого поколения Су-57, сообщил РИА Новости источник в военном ведомстве.

Антон Валагин