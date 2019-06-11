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11.06.2019
Российская газета

Адмирал оценил реакцию моряков РФ при сближении с крейсером ВМС США

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Источник изображения: Юрий Смитюк/ТАСС

В СМИ продолжается обсуждение реакции моряков большого противолодочного корабля "Адмирал Виноградов" во время сближения с американским ракетным крейсером Chancellorsville.

Этот инцидент, произошедший в Восточно-Китайском море, в эфире НСН прокомментировал экс-начальник штаба ВМФ России, адмирал Валентин Селиванов.

"Наш корабль совершает мирный переход в открытом море. Матросы и личный состав пообедали. У них послеобеденный отдых. Жарко. Люди получили законный отдых на переходе, загорают: человек не у пушки, корабль, слава богу, не в бою" - описал он сложившуюся ситуацию.

Адмирал отметил, что вахту в мирное время на переходе в плановом режиме несет часть команды, другая часть - готовится к вахте, а остальные имеют право на отдых.

"Не война же", - подчеркнул Валентин Селивано.

Напомним, ранее журналист Владимир Соловьев также оценил реакцию российских моряков. "Вот это выдержка!" - прокомментировал он.

Россияне вызвали восхищение и у западных пользователей интернета. "Суматоха у американцев и загорающие на палубе русские. Классные ребята!", - написал в соцсетях один из них.

Напомним, американский ракетный крейсер США неожиданно пересек курс российского большого противолодочного корабля "Адмирал Виноградов" на расстоянии 50 метров.


Руслан Мельников

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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