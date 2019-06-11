Адмирал оценил реакцию моряков РФ при сближении с крейсером ВМС США

В СМИ продолжается обсуждение реакции моряков большого противолодочного корабля "Адмирал Виноградов" во время сближения с американским ракетным крейсером Chancellorsville.

Этот инцидент, произошедший в Восточно-Китайском море, в эфире НСН прокомментировал экс-начальник штаба ВМФ России, адмирал Валентин Селиванов.

"Наш корабль совершает мирный переход в открытом море. Матросы и личный состав пообедали. У них послеобеденный отдых. Жарко. Люди получили законный отдых на переходе, загорают: человек не у пушки, корабль, слава богу, не в бою" - описал он сложившуюся ситуацию.

Адмирал отметил, что вахту в мирное время на переходе в плановом режиме несет часть команды, другая часть - готовится к вахте, а остальные имеют право на отдых.

"Не война же", - подчеркнул Валентин Селивано.

Напомним, ранее журналист Владимир Соловьев также оценил реакцию российских моряков. "Вот это выдержка!" - прокомментировал он.

Россияне вызвали восхищение и у западных пользователей интернета. "Суматоха у американцев и загорающие на палубе русские. Классные ребята!", - написал в соцсетях один из них.

Напомним, американский ракетный крейсер США неожиданно пересек курс российского большого противолодочного корабля "Адмирал Виноградов" на расстоянии 50 метров.

Руслан Мельников