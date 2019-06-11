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11.06.2019
Военное обозрение

В Китае спущен на воду восьмой корабль-док проекта 071

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В Китае спущен на воду очередной десантный вертолетный корабль-док проекта 071. Церемония спуска прошла 6 июня 2019 года в Шанхае на судостроительном предприятии Hudong-Zhonghua Shipyard китайской государственной судостроительной корпорации China Shipbuilding State Corporation (CSSC).

Источник изображения: topwar.ru

Корабль-док (номер и название пока не известны) является восьмым кораблем проекта 071, строящимся для ВМС Китая. Головной корабль серии был передан китайскому флоту в 2007 году. Затем в период с 2011 по январь текущего года в состав ВМС НОАК вошли пять кораблей данного проекта, а седьмой, спущенный на воду 28 декабря 2018 года, сейчас достраивается. Из сданных флоту четыре корабля несут службу в составе Южного флота, два - Восточного.

Полное водоизмещение кораблей проекта 071 составляет около 25 тысяч тонн (по другим источникам - 20 тысяч тонн). Длина - 210 метров, ширина – 28 м (по ватерлинии), осадка – 7 м.

Двигатели: 4 дизельных двигателя SEMT Pielstick 16 PC 2.6 V400; мощность – 47 200 л. с. (35 197 кВт); движитель – 2 гребных винта; скорость хода – 20 узлов (максимальная); дальность плавания – 11 000 км на 18 узлах.

Вооружение: Артиллерия 1 76 мм АУ АК-176; Зенитная артиллерия 4 30 мм АУ АК-630; 4 вертолёта Z-8, два десантных катера на воздушной подушке проекта 726.

Корабли проекта 071 способны выполнять сразу четыре задачи: высаживать морские десанты на сушу, принимать вертолёты, быть центром командования и плавучим госпиталем.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Продукция
АК-176
АК-630 Ласка
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