"Соколам Трампа" потребовался карабин GAU-5A для наземного боя

Командование ВВС США озаботилось увеличением личной огневой мощи летчиков

Как известно, военно-воздушные силы США еще со времен Второй мировой войны являются, наряду с ВМС, главным инструментом глобального доминирования. Важным залогом эффективности этого инструмента помимо технической составляющей и выучки кадрового состава является боевой дух экипажей, который зиждется на убежденности в собственном превосходстве над противником и на уверенности в том, что в случае любой нештатной ситуации пилоту обязательно придут на помощь.

И, действительно, спасательная авиаслужба США без преувеличения одна из самых подготовленных и эффективных в мире, имеющая к тому же колоссальный опыт проведения операций по эвакуации экипажей сбитых машин с подконтрольных противнику территорий.

Роль собственно пилотов, оказавшихся в критическом положении, невелика – радиомаяк сообщает его координаты, а все остальное делает спасательный спецназ ВВС и самолеты, осуществляющие его огневую поддержку. Схема эта отработана и редко дает сбои.

Тем не менее, командование военной авиации озаботилось включением в состав аварийной укладки пилотов оружия самообороны более мощного и дальнобойного, чем пистолеты или пистолеты-пулеметы, которыми обычно вооружаются экипажи самолетов во время боевых вылетов.

Теперь по программе ASDW-(оружие) самообороны экипажа пилоты получат штурмовые карабины GAU-5A, выполненные по традиционной для американцев AR-схеме под штатный патрон 5,56х45 НАТО, имеющие, помимо самозарядного, режим фиксированной (в три выстрела) очереди.

Впрочем, от обычного для ВС США М-4 этот карабин, выпускаемый компанией Cry Havoc Tactical, серьезно отличается. Помимо складной пистолетной рукоятки AGF-43S, выполненной израильской фирмой FAB Defense, он имеет быстросъемный ствол, фиксирующийся в ствольной коробке двумя боковыми защелками. Такие опции, обеспечивающие минимальные размеры в сложенном состоянии, необходимы для того, чтобы разместить карабин в аварийном контейнере, укрепленном на катапультируемом кресле.

В боевое положение оружие приводится в течение 60 секунд без каких либо инструментов, и становится полноценной штурмовой винтовкой, способной поражать противника на дистанциях, доступных этому патрону. Помимо нее, в укладке находятся четыре снаряженных 30-зарядных магазина.

Первыми GAU-5A получили пилоты F-22 Raptor из 3-го крыла базы Elmendorf-Richardson на Аляске и пилоты F-15E из 366-го истребительного крыла горной базы ВВС в Айдахо. В дальнейшем их получат все экипажи A-10, B-1, B-2, B-52, F-15C, F-15E, F-16, F-22 и F-35.

Однако возникает вопрос, насколько реально пилоту сбитого самолета воспользоваться этим мощным оружием? Ведь сам процесс катапультирования очень часто заканчивается для летчика серьезными травмами, снижающими его способность к активным действиям. И даже если ему удалось их избежать, ему еще предстоит найти после приземления свое кресло и надеяться, что оружие не пострадало от встречи с землей. И, если быть честным, наличие этого карабина не намного увеличит шансы пилота на выживание по сравнению с пистолетом, если место его приземление будет обнаружено противником раньше, чем туда высадятся спасатели.

И в этом смысле GAU-5A является не столько оружием самообороны, сколько инструментом самоуспокоения. Тем более что, как сообщают американские СМИ, включение его в аварийный комплект было инициировано летным составом под впечатлением от гибели в Сирии майора ВКС, Героя России Романа Филипова в феврале 2018 года.

После катапультирования из штурмовика "Су-25" на северо-западе Сирии Филипов оказался в окружении боевиков. Он отстреливался от них из пистолета АПС до последнего патрона, после чего подорвал себя ручной гранатой вместе с врагами, чтобы не сдаваться в плен.

Этот подвиг произвел на американских летчиков сильное впечатление. Впрочем, вывод из него они сделали довольно странный. Они попросили у руководства вооружить их штурмовыми винтовками, чтобы не "оказаться в такой ситуации", вероятно не понимая, что подобную героическую смерть нужно заслужить. А наличие автомата вместо пистолета не превращает человека в героя. Особенно если он цепляется как за соломинку за иллюзию, что наличие "длинноствола" увеличит его шансы на выживание.

Командование ВВС США пошло навстречу переживаниям личного состава, оформив заказ на 2137 единиц GAU-5A.

Борис Джерелиевский

Газета "Военно-промышленный курьер",