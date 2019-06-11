РФ планирует вывод Су-57 на внешний рынок, но позднее

Москва. 10 июня. ИНТЕРФАКС-АВН - Экспорт российского истребителя пятого поколения Су-57 запланирован, но только после принятия его на вооружение, заявил "Интерфаксу" вице-премьер Юрий Борисов.

"Работы в этом направлении ведутся, мы в стратегии продвижения по линии ВТС имеем это в планах, но время придет - будем продвигать. Пока Су-35 хорошо идет, не видим смысла в подрыве собственного рынка. Будет необходимость - у нас всегда козырная карта есть", - сказал Борисов, отвечая на вопрос о выводе Су-57 на международный рынок.

"Есть правило, что до принятия на вооружение никогда не оформляем (разрешение на экспорт - ИФ)", - заявил он.

Между тем, информированный источник ранее сообщал "Интерфаксу", что документы, разрешающие экспорт российского истребителя пятого поколения Су-57, согласованы.

Россия может официально представить экспортную версию Су-57 в ноябре на авиашоу в Дубае, сообщило в марте британское издание Janes со ссылкой на директора по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации "Ростех" Виктора Кладова.

"Мы верим, что Ближний Восток - привлекательный рынок для этого самолета", - сказал тогда Кладов, отметив, что Су-57 может заинтересовать Индию и Китай.

Су-57 (Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации (ПАК ФА), Т-50) - российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разрабатываемый ОКБ Сухого. Он предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей противника с преодолением систем ПВО противника, осуществления мониторинга воздушного пространства на большом удалении от места базирования, разрушения системы управления действиями авиации противника.

Первый полет ПАК ФА состоялся 29 января 2010 года в Комсомольске-на-Амуре.

В ходе форума "Армия-2018" был подписан контракт на поставку Минобороны РФ первых двух самолетов Су-57.