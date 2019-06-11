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11.06.2019
Деловая газета "Взгляд"

Иран подтвердил отсутствие запроса на С-400

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Заступление на боевое дежурство расчетов зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф" 18-го гвардейского зенитного ракетного полка 31-й дивизии ПВО
Заступление на боевое дежурство расчетов зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф" 18-го гвардейского зенитного ракетного полка 31-й дивизии ПВО.
Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org/mil.ru

Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что Тегеран не запрашивал у Москвы комплексы С-400.

"Мы не запрашивали Россию по поводу покупки С-400, сейчас не чувствуем необходимости в этих комплексах, наших ученые разработали (собственные) системы, которые не уступают им", – сообщил Мусави в Telegram-канале правительства Ирана, передает РИА "Новости".

Вице-премьер Юрий Борисов также подтвердил, что Россия не получала от Ирана запрос на поставку зенитно-ракетных комплексов С-400.

Ранее в СМИ появилась информация об отказе России продать С-400 Ирану. Борисов, комментируя это, сказал: "Пусть вбрасывают", а характеризуя сотрудничество с Ираном, добавил, что "все идет как идет".

Данную ситуацию прокомментировал и экс-советник министра внутренней безопасности Израиля, бывший израильский консул в Москве, военный эксперт Алекс Векслер. Он заявил газете ВЗГЛЯД, что интересы России и Ирана, вероятно, разошлись, и Москва "хорошо знает, каковы цели Ирана не только на Ближнем Востоке, но и на Кавказе, и в других частях России".


Анастасия Воробьева

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Иран
Россия
Продукция
С-400 Триумф
Персоны
Борисов Юрий
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