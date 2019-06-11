Войти
11.06.2019
Деловая газета "Взгляд"

В Британии указали на угрозу от военных беспилотников

334
0
0
Британский Protector RG Mk1
Британский Protector RG Mk1 является модификацией беспилотника MQ−9B SkyGuardian.
Источник изображения: defensenews.com

За последние 10 лет произошло более 250 крушений крупных беспилотных летательных аппаратов, большая часть случаев пришлась на Вооруженные силы США, следует из доклада британской организации Drone Wars UK.

В мире каждый месяц в среднем разбиваются два военных дрона. К такому выводу пришли авторы исследования, которое ставит под вопрос безопасность этой технологии, как в зонах конфликта, так и в гражданской среде, передает RT со ссылкой на The Guardian.

В докладе Accidents Will Happen (Аварии будут случаться) организация Drone Wars UK утверждает, что за последние 10 лет произошло 254 крушения с крупными беспилотными летательными аппаратами. Из всех упомянутых в докладе падений 178 или 78% приходится на дроны, которыми управляли Вооруженные силы США. Большая часть этих БПЛА была произведена компанией General Atomics. Основными причинами половины катастроф стало механическое повреждение, сбои двигателя и ошибка оператора. Почти две трети или 64% аварий происходили, когда БПЛА находились в полете, а 28% – при взлете или посадке.

Между тем министерство обороны Великобритании планирует испытать в воздушном пространстве страны новый беспилотник Protector. По словам ведомства, они намерены устроить проверку аппарата и выполнить "задачи по обороне родины". Однако критики полагают, что эти испытания могут угрожать мирным жителям.

"Давление со стороны лоббистов, призывающих открыть наше небо для этих крупных дронов, возрастает. Но эта технология далека от совершенства и, как свидетельствуют данные, аварии случаются часто. Рост использования военных беспилотных систем представляет опасность по целому ряду причин. И это стремление ввести их в британское воздушное пространство не только нормализирует их применение, но также может угрожать безопасности британского общества", – говорит директор Drone Wars Крис Коул.


Алина Назарова

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
США
Компании
General Atomics
Проекты
БПЛА
Похожие новости
27.11.2017
Битвы за беспилотный рынок
06.04.2017
Американцы показали боевых «Гремлинов»
10.08.2015
Испания купит четыре БЛА «Рипер»
04.12.2013
X-47B – первая ласточка умных дронов
28.06.2010
Российско-британское партнерство в авиакосмической сфере
15.09.2008
Великобритания закупит дополнительно 2 БЛА MQ-9 "Рипер"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.06 10:33
  • 6
Западные СМИ: русские десантники испытывают новый 120 мм миномет
  • 11.06 10:30
  • 73
Израиль сносит ПВО Сирии – а что же Россия
  • 11.06 10:27
  • 1
ЧП в небе над Севастополем показали на видео
  • 11.06 10:25
  • 1
Су-57 помешал Су-35
  • 11.06 10:20
  • 12
Роскосмос и власти Москвы начали работу над проектом Национального космического центра
  • 11.06 10:20
  • 4
СВ США начинают применение нано-БЛА "Блэк Хорнет 3"
  • 11.06 09:48
  • 1
Мобильная космонавтика: зачем Китаю свои "морские старты"
  • 11.06 09:39
  • 2
Борисов: государство поможет вывести российскую электронику на гражданский рынок
  • 11.06 08:17
  • 9
ОСК планирует в 2019 году передать ВМФ не менее 9 военных кораблей
  • 11.06 07:33
  • 72
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 11.06 06:37
  • 1
ВДВ на форуме "Армия-2019" представят перспективную разработку системы инженерной разведки ледовых переправ
  • 11.06 05:31
  • 5
Контракт на поставку истребителей Су-57 Минобороны могут подписать на "Армии-2019"
  • 11.06 00:37
  • 55
F-35 пресек радиоэлектронное подавление за счет "петли Бойда"
  • 10.06 23:39
  • 1
В NASA создали вертолет для демонстрации возможностей полета в атмосфере Марса
  • 10.06 23:05
  • 34
В России пообещали гразер "страшнее ядерной войны"