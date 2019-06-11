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11.06.2019
Военно-промышленный курьер

Россия в любой момент готова увеличить контингент миротворцев ООН

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Источник изображения: vpk-news.ru

"У нас всегда есть резерв миротворцев, информация о которых имеется в секретариате ООН, это около 20 - 25 конкретных людей, готовых выдвинуться на место службы в миссию в любой момент, со всеми необходимыми сертификатами", - сказал он.

Вместе с этим он отметил, что данный резерв не используется ООН под разными предлогами. В частности, по его словам, в организации указывали, что "нужны конкретные профессии, которых нет у этих 25 человек".

Как уточнил Попов, в настоящий момент в шести миссиях ООН работают 36 сотрудников МВД России, говорит РИА Новости. 

Ранее сообщалось, что Совбез ООН обсудит нападение на миротворцев в Косове.

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Страны
Россия
Компании
ООН
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