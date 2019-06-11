Россия в любой момент готова увеличить контингент миротворцев ООН
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"У нас всегда есть резерв миротворцев, информация о которых имеется в секретариате ООН, это около 20 - 25 конкретных людей, готовых выдвинуться на место службы в миссию в любой момент, со всеми необходимыми сертификатами", - сказал он.
Вместе с этим он отметил, что данный резерв не используется ООН под разными предлогами. В частности, по его словам, в организации указывали, что "нужны конкретные профессии, которых нет у этих 25 человек".
Как уточнил Попов, в настоящий момент в шести миссиях ООН работают 36 сотрудников МВД России, говорит РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Совбез ООН обсудит нападение на миротворцев в Косове.
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