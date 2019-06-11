В Польше приземлился ударный самолет электронной борьбы ВВС США
Источник изображения: vpk-news.ru
Армия США перебросила в Польшу самолет EC-130H Compass Call, который предназначен для наступательных операций. Об этом сообщается на сайте американских ВВС в Европе.
Согласно размещенным данным, самолет приписан к 55-й группе электронной борьбы, которая базируется в Дэвис-Монтан (штат Аризона).
Его планируют использовать в совместных с польской армией учениях. Также в Польшу прибыли члены технической команды и оборудование, которые присоединятся к экипажам самолетов F-16C из 52-го крыла истребителей ВВС США, расположенного в немецком Шпангдалеме.
Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
- В новости упоминаются
Похожие новости