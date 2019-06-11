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11.06.2019
Военно-промышленный курьер

В Польше приземлился ударный самолет электронной борьбы ВВС США

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Источник изображения: vpk-news.ru

Армия США перебросила в Польшу самолет EC-130H Compass Call, который предназначен для наступательных операций. Об этом сообщается на сайте американских ВВС в Европе.

Согласно размещенным данным, самолет приписан к 55-й группе электронной борьбы, которая базируется в Дэвис-Монтан (штат Аризона). 

Его планируют использовать в совместных с польской армией учениях. Также в Польшу прибыли члены технической команды и оборудование, которые присоединятся к экипажам самолетов F-16C из 52-го крыла истребителей ВВС США, расположенного в немецком Шпангдалеме.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Польша
США
Продукция
C-130
F-16
Проекты
Военные учения
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