В Польше приземлился ударный самолет электронной борьбы ВВС США

Армия США перебросила в Польшу самолет EC-130H Compass Call, который предназначен для наступательных операций. Об этом сообщается на сайте американских ВВС в Европе.

Согласно размещенным данным, самолет приписан к 55-й группе электронной борьбы, которая базируется в Дэвис-Монтан (штат Аризона).

Его планируют использовать в совместных с польской армией учениях. Также в Польшу прибыли члены технической команды и оборудование, которые присоединятся к экипажам самолетов F-16C из 52-го крыла истребителей ВВС США, расположенного в немецком Шпангдалеме.