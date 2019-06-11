Безбашенная перспектива по-шведски

Шведское танкостроение нередко удивляло мир нестандартными техническими решениями. Это касается как серийных образцов, так и опытных разработок. В рамках программы UDES (Underlagsgrupp Direkt Eld Stridsfordon, дословно — "наземная боевая машина прямого боя) в начале 70-х скандинавы разрабатывали перспективные боевые машины различных типов. В их числе были и безбашенные танки UDES 03, которые должны были заменить Strv 103 и шведских Centurion.

Без башни, но с наводкой пушки

В 1967 году на вооружение шведской армии поступил самый необычный танк послевоенного периода — Strv 103. Он стал финалом программы разработки нового танка для Швеции, начатой ещё во время Второй мировой войны. После долгих экспериментов шведские военные остановились на концепции безбашенного танка Strv S, предложенной конструктором Свеном Берге. Орудие наводилось наклоном и поворотом корпуса, благодаря чему удалось отказаться от башни. Несмотря на столь странную концепцию, Strv 103 умудрился продержаться на вооружении шведской армии три с половиной десятилетия. Разумеется, во многом это связано с тем, что танк создавался в расчёте на местный ТВД, который вполне подходил для использования боевой машины, не имевшей башни.

Objekt 2013 A, прямой предшественник UDES 03, 1970 год. Источник изображения: warspot.ru

Впрочем, войсковая эксплуатация Strv 103 имела не только положительные, но и отрицательные результаты. Одной из главных проблем безбашенного танка являлась точная наводка орудия. При всей проработанности системы наведения этот процесс получался сложнее, чем у орудия, установленного в башне, либо в корпусе с ограниченными углами наводки. По этой причине в 1970 году появились первые наброски по проекту, который в 1971 году получил обозначение UDES 01. Разработку данной машины вёл Свен Берге. Предполагалось, что это будет безбашенный танк боевой массой 40 т, отличающийся прежде всего наличием возможности вертикальной наводки орудия. В связи с этим вносились некоторые изменения в механизм заряжания.

Помимо улучшения ситуации с наводкой орудия, UDES 01 должен был стать подвижнее предшественника. Удельная мощность машины ожидалась на уровне 30 л.с. на тонну — это означает, что силовая установка развивала бы мощность 900 л.с. С учётом того, что у Strv 103B суммарная мощность силовых установок достигала 730 л.с., задача была непростой. Впечатляющей должна была быть и максимальная скорость — 70-80 км/ч. Ожидалось, что и орудие может быть более мощным: в документах указывалась пушка калибра 110-120 мм с длиной ствола 50-60 калибров. В документах FVM (F?rsvarets materielverk, Управление оборонной техники) UDES 01 фигурировал в 1971 году, а позже пропал. Аналогичная судьба ждала UDES 02: 50-тонный танк классической компоновки (требования по вооружению, защите и подвижности повторяли UDES 03). Создание танка с 1500-сильным двигателем представлялось ещё более трудной задачей. Одним словом, потенциальные сменщики Strv 103 умерли, так и не родившись.

Испытания первого макета UDES 03, зима-весна 1971 года. Источник изображения: warspot.ru

Иначе обстояли дела с другой разработкой. Параллельно с созданием предшественника UDES 01 конструкторское бюро Bofors начало работы над альтернативным проектом. Первоначально проект имел индекс Objekt 2013 A, впервые в переписке FVM он появился ближе к концу 1970 года. При том же вооружении, что у Strv 103, данная разработка была меньше и вдвое легче. Достигалось это существенным снижением защиты: в тех местах, где толщина брони Strv 103 достигала 40 мм, у Objekt 2013 A её снижали до 20 мм. В качестве силовой установки предполагалось использовать турбодизель Volvo TD120. В штатной версии данный мотор, применявшийся на грузовиках, развивал 330 л.с., но в документах предполагалось форсировать его до 500 л.с. Изначально планировалось, что боевая масса достигнет 17,8 т, но в начале 1971 года расчёты Bofors показали, что масса ниже 20,3 т не получается. Подобно Strv 103 новый танк оснащался гидравлической подвеской, но действовала она иначе, да и число опорных катков выросло до пяти на борт. Два последних опорных катка были блокированы, при этом за счёт подъёма балансира корма машины приподнималась — это позволяло увеличить угол максимального склонения.

Один из вариантов двухместного UDES 03, конец марта 1972 года. Источник изображения: warspot.ru

В 1971 году проекты перспективной техники объединили в общую программу — UDES. Окончательно данная программа, на которую выделили 1,8 млн шведских крон, была утверждена в октябре 1971 года. Всего запустили 13 проектов по данной теме, из них к танкам относились UDES 01-UDES 04. Также существовал дополнительный пул из двух машин: 40-тонного танка UDES 51 и бронемашины UDES 53. "Облегчённый" танк получил обозначение UDES 03. Как и в случае с UDES 01, требовалась боевая машина с орудием калибра 110-120 мм, удельная мощность достигала 30 л.с. на тонну, а максимальная скорость — 70-80 км/ч. "Паровозом" к нему прицепили UDES 04 — фактически то же самое, но с боевой массой, оцениваемой в 25 т.

Как показали последующие события, из всех предложенных вариантов перспективного танка самым жизнеспособным оказался UDES 03. Подобно UDES 01, остальные машины оказались лишёнными перспектив и быстро исчезли из списка разработок. Что же касается UDES 03, то ему предстояло с 1980 по 1984 год постепенно заменять в войсках Strv 101 и 102, а позже и Strv 103. В качестве вооружения предполагалось использовать 105-мм пушку с длиной ствола 62 калибра и боекомплектом 20-30 унитарных патронов. Вместе с тем рассматривалось и более мощное вооружение. Также предусматривалась установка спаренной 20-мм автоматической пушки. Вариантов силовых установок рассматривалось аж три. Первая, отечественная альтернатива предусматривала установку 500-сильного мотора Volvo. Вторым вариантом был V-образный 10-цилиндровый двигатель Mercedes-Benz мощностью 500-600 л.с. Наконец, в третьем случае предполагался роторно-поршневой двигатель Ванкеля.

Десятый, самый проработанный вариант двухместной версии UDES 03. Источник изображения: warspot.ru

С начала 1971 года, то есть ещё до утверждения проекта UDES 03, стартовали испытания специальной лаборатории. Она представляла собой бронетранспортёр Pbv 302, с левого борта которого сделали макет корпуса UDES 03 вместе с орудием. Судя по длине макета ствола, отрабатывали как раз 105-мм пушку с длиной ствола 62 калибра. В ходе испытаний, продолжавшихся вплоть до осени 1971 года, отрабатывалась возможность ведения стрельбы под разными углами наклона корпуса, для чего макет ствола имел систему наведения. Между тем к 30 марта 1973 года Bofors подготовила предложения по концепции UDES 03. На суд FMV было представлено десять вариантов машины, отличавшихся размещением орудия. Все варианты предполагали двухместную машину, имевшую 500-сильный мотор Volvo TD120.

От 62-калиберного орудия Bofors отказался, снизив длину ствола до 45 калибров, впрочем, судя по эскизу десятого варианта, об орудии с длиной ствола 62 калибра не забыли. Другое дело, что 45-калиберная пушка ожидалась не менее мощной: за счёт на треть более высокого давления в канале ствола ожидалась начальная скорость снаряда 1600 м/с (для сравнения, у 62-калибрной системы начальная скорость была 1400 м/с). Боекомплект составлял 20 унитарных патронов, при этом использовался механизм заряжания. В качестве дополнительного вооружения планировалось использовать 20-мм автоматическую пушку. Машина получила клиновидный корпус, похожий на тот, что имелся у Strv 103.

Одиннадцатый, он же основной вариант машины. В отличие от остальных проектов, он был трёхместным. Источник изображения: warspot.ru

Отдельно был проработан одиннадцатый вариант, который и стал основным. Как и Objekt 2013 A, он был пятикатковым, но экипаж увеличился до трёх человек, сидевших друг за другом. Также изменилась подвеска: в отличие от Objekt 2013 A, все катки имели индивидуальную подвеску. Подъём задней части корпуса осуществлялся при помощи гидравлической системы, которая действовала на крайнюю пару опорных катков. Гидравлический привод использовался и для наведения орудия по вертикали. Для отработки машины компания Bofors изготовила полноразмерный деревянный макет трёхместной версии машины, который испытали на наклон по вертикали.

Деревянный макет, на котором обкатывали систему наклона корпуса и орудия. Источник изображения: warspot.ru

На этом проектные работы не закончились, а вышли на новый уровень. В самом конце июня 1972 года Bofors представила документацию на переработанный вариант трёхместного UDES 03. Геометрия корпуса изменилась не сильно, но на самом деле изменений оказалось более чем достаточно. Подвеска стала комбинированной: от гидропневматической системы не отказались, но при этом появились торсионные валы. Вернулась 20-мм автоматическая пушка, которую убрали на мартовском варианте машины, одновременно появился ещё и пулемёт. К слову, 20-мм пушку разрабатывали в нескольких вариантах установки.

Таким UDES 03 стал летом 1972 года. На место вернулась 20-мм автоматическая пушка, а также появился пулемёт. Источник изображения: warspot.ru

По результатам проектирования получилась очень низкая машина, которая по габаритам оказалась меньше не только Strv 103, но и новейшего на тот момент истребителя танков Ikv 91. Общая высота UDES 03 составила всего 1760 мм, а общая длина едва превысила 6 м. Существенно была переработана и моторно-трансмиссионная группа. Двигателей осталось два — помимо Volvo TD120, остался 680-сильный двигатель Mercedes-Benz MB 881. Также предполагалось несколько вариантов трансмиссии, включая разработки Alisson и ZF. В варианте с мотором MB 881 максимальная скорость рассчитывалась в пределах 77 км/ч.

45-калиберная пушка, основное вооружение танков семейства UDES. Источник изображения: warspot.ru

Такая конфигурация двигателей продержалась недолго. Уже в конце июля роторный дизель Ванкеля, разработкой которого занимался Rolls-Royce, снова появился в пуле перспективных моторов. Согласно проекту, этот двигатель развивал 630 л.с., то есть обеспечивал требуемую удельную мощность 30 л.с. на тонну. Наконец, появился четвёртый двигатель — 11-литровый рядный дизель Scania DS11, имевший грузовое происхождение. Поскольку 310 л.с. было явно маловато, в UDES 03 ставили два таких мотора. В обоих случаях максимальная скорость ожидалась на уровне 77 км/ч.

Конкуренция в тупике

Пока Bofors продолжала работы по проекту UDES 03, конкуренты не дремали. Точнее, речь идёт об одном конкуренте — компании AB Landsverk, которая долгое время являлась монополистом на ниве танкостроения, а во второй половине 60-х серьёзно сдала и выбыла из борьбы. Опустевшую нишу тут же заняла H?gglund & S?ner, чья победа в конкурсе на новый истребитель танков и стала причиной окончательной смерти Landsverk как разработчика и производителя военной техники. Поначалу H?gglund & S?ner не участвовала в программе UDES 03, впрочем, бронетранспортёр Pbv 302, на базе которого был сделан первый тестовый макет машины, как раз и стал первой победой компании из Эрншёльдсвика. Впервые о себе конкуренты заявили в самом конце 1971 года, когда началась переписка между H?gglund & S?ner по поводу разработки собственного варианта UDES 03.

Источник изображения: warspot.ru

Проект, также носивший обозначение UDES 03, был подготовлен к началу августа 1972 года. Создавали его с чистого листа, ориентируясь лишь на требования, составленные в октябре 1971 года. Впрочем, говорить о разработке с чистого листа следует условно, поскольку у H?gglund & S?ner уже имелось два удачных опыта создания образцов бронетанковой техники: уже упомянутый бронетранспортёр Pbv 302 и истребитель танков Ikv 91. Отчасти опыт по Pbv 302 был использован и при проектировании UDES 03, но при этом всё равно шасси оказалось иным. Получилась некая помесь подвески Ikv 91 и торсионно-гидропневматической подвески, которую для своего проекта разработала Bofors. По крайней мере функция "приподнятия" кормовой части за счёт подъёма крайней задней пары опорных катков также присутствовала.

Корпус машины, также и построенный с чистого листа, всё равно напоминал проект Bofors. Правда, H?gglund & S?ner решила воспользоваться исходной концепцией машины и спроектировала её двухместной. Вооружение также повторяло изначальную концепцию: вместо 45-калиберной пушки на танке предполагалось 105-мм орудие с длиной ствола 62 калибра. С ним была спарена 20-мм автоматическая пушка, а на дистанционно управляемой установке крепился пулемёт.

Концептуально конкурирующий проект был похож, но предполагал использование 62-калиберной пушки, а экипаж состоял из двух человек. Источник изображения: warspot.ru

Для обеспечения высокой подвижности на H?gglund & S?ner был проведён настоящий мозговой штурм. Его итогом стало предложение множества двигателей как шведского, так и зарубежного производства. В их числе оказались Volvo TD 120, 730-сильный немецкий дизель воздушного охлаждения MB 837 и английский Rolls-Royce CV8T мощностью 550 л.с. В итоге окончательный выбор пал на отечественный мотор Scania DS14, форсированный до 550 л.с. Именно под этот двигатель рассчитывался данный танк. Максимальная скорость рассчитывалась на уровне 77 км/ч. Также прорабатывались различные варианты трансмиссии.

Альтернативный вариант с вращающейся башней. Источник изображения: warspot.ru

Не менее интересно, что прорабатывались и различные варианты установки орудия. Основным, естественно, являлся вариант с возможностью вертикальной наводки. Тем не менее в H?gglund & S?ner рискнули пойти на эксперимент и сделали версию с вращающейся башней. Башня планировалась необитаемой, а, чтобы при этом у экипажа хватило места, отделение управления сдвинули максимально вперёд. Впрочем, на данном этапе разработки перспективного танка вклиниться со своими разработками H?gglund & S?ner не удалось. Между руководством компании и представителями FVM во второй половине 1972 года шла активная переписка, но даже до изготовления макета дело не дошло. Нельзя сказать, что в Эрншёльдсвике сильно расстроились: программа UDES предусматривала целую серию боевых машин, часть из которых фактически являлась безальтернативной — то есть разрабатывала их только H?gglund & S?ner.

Первый макет UDES 03, он использовался для испытаний вооружения. Источник изображения: warspot.ru

Между тем компания Bofors продолжала работать в своём направлении, причём дело отнюдь не ограничивалось одной "бумагой". К началу 1973 года работы наконец дошли до стадии изготовления опытных образцов. Первый из них хоть и имел все элементы ходовой части, но предназначался исключительно для огневых испытаний. Шасси машины было скорее концептуальным, особенно по форме корпуса, но при этом имело боевую массу 20 090 кг, то есть на уровне полноценного танка. При постройке опытного образца использовались элементы бронетранспортёра Pbv 302. Впрочем, по ходу испытаний были установлены новые опорные катки и траки. Поскольку требовалось испытать и систему приподнимания кормовой части корпуса, ходовую часть сделали полностью функционирующей. Вместо собственного мотора опытный образец имел питание по проводам — такое Bofors уже практиковала на начальном этапе тестирования Strv S1.

Источник изображения: warspot.ru

Испытания показали, что система подвески, разработанная Bofors, работала. Благодаря ей существенно увеличивался угол склонения. Если штатные углы наводки составляли от ?2,5 до +20 градусов, то подъём кормовой части доводил угол склонения до 15 градусов. Это существенно улучшало боевые характеристики машины. Также в 1973 году были введены вышибные панели, благодаря которым возрастала выживаемость экипажа в случае детонации боекомплекта. Тогда же Bofors переработала и боекомплект — он составил 40 унитарных патронов, правда, при этом экипажу пришлось потесниться.

Результат наводки орудия по горизонтали. Как следует из переписки, "вылечить" спадание гусеницы так и не смогли. Источник изображения: warspot.ru

Испытания принесли и массу неприятных результатов. При наведении орудия на цель в горизонтальной плоскости наблюдался частый сброс гусеничных лент. Как ни старались побороть данную проблему, это так и осталось неразрешимой задачей. Наблюдались и случаи поломки подвески — в значительной степени именно это стало причиной того, что в 1973 году программу UDES 03 если не закрыли совсем, то решили существенно пересмотреть.

Второй образец UDES 03, предназначавшийся для ходовых испытаний. Источник изображения: warspot.ru

В отличие от первого тестового шасси, второе построили для ходовых испытаний. Оно не имело полноценного орудия, зато по конфигурации корпуса куда сильнее напоминало полноценную машину. Как и в случае с первым образцом, за основу взяли бронетранспортёр Pbv 302. Поскольку полная масса составила 12 т, силовая установка также бралась от Pbv 302, но форсировалась до 310 л.с.

Ходовые испытания стартовали в начале 1973 года и продолжались в течение первого полугодия. В целом результаты оказались вполне удовлетворительными, другое дело, что против машины стал действовать целый ряд факторов. Во-первых, уже упомянутые проблемы с наведением орудия вызвали сомнения в целесообразности самой идеи безбашенной машины (Strv 103 при этом гусеницы не сбрасывал). Во-вторых, существенные проблемы возникли с концепцией размещения экипажа. Нормально в UDES 03 размещались двое, но этого оказалось явно недостаточно. К тому же возникал вопрос с размещением боекомплекта. Всё это привело к тому, что ещё в марте 1973 года появилась идея создания на базе UDES 03 танка с полноценной башней. Так начиналась разработка программы UDES 14, которая далее получила несколько ответвлений. Что же касается опытных образцов UDES 03, то полуразобранный ходовой образец дожил до наших дней. Хочется надеяться, что его всё же пристроят в какой-нибудь музей, поскольку это фактически последний шведский танк, построенный в металле — его потомки так и не продвинулись дальше деревянных макетов.

Автор выражает большую признательность Карлу Бломстеру (Karl Blomster) и Виктору Нурланду (Viktor Norlund), Швеция, за помощь в подготовке материала и предоставленные иллюстрации.

Источники:

Архив Карла Бломстера (Karl Blomster) http://www.ointres.se/udes.htm https://fromtheswedisharchives.wordpress.com

Юрий Пашолок