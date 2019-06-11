Во Владивосток зашел японский эскадренный миноносец

В понедельник во Владивосток - главную базу Тихоокеанского флота России, - прибыл эскадренный миноносец морских сил самообороны (МССО) Японии "Судзунами".

Его встретили представители руководства флота с военный оркестром, исполнившим гимны Российской Федерации и Японии.

Кроме того, по старой русской традиции иностранным морякам в знак гостеприимства преподнесли хлеб-соль, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

По словам командира 7-й эскортной дивизии МССО Японии капитана 1 ранга Хитоси Симидзу, старшего на корабле, визит "Судзунами" продлится до 15 июня. На эту дату в акватории залива Петра Великого запланировано проведение российско-японского учения по поиску и спасению на море "Сарекс-2019".

В дни стоянки стороны согласуют эпизоды учения, а также в эти дни пройдут спортивные состязания между моряками двух стран - товарищеские встречи по пинг-понгу и перетягиванию каната.

Сегодня же в рамках визита состоялась встреча командующего ТОФ адмирала Сергея Авакянца с Хитоси Симидзу и командиром эсминца капитаном 2 ранга Цуеси Сато. По словам Авакянца, нынешний визит носит статус делового захода, но если, при планировании совместных мероприятий на перспективу у японской стороны появятся предложения по расширению рамок и повышению статуса заходов, то все это вполне возможно реализовать на практике. Хитоси Симидзу поблагодарил командование ТОФ за оказанный экипажу корабля теплый прием.

Анна Бондаренко