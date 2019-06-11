Минобороны продолжит закупать Су-35 параллельно с Су-57

ЦАМТО, 10 июня. Министерство обороны России продолжит серийные закупки истребителей Су-35 после завершения текущего контракта параллельно с закупками самолетов пятого поколения Су-57, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник в военном ведомстве.

Как напоминает агентство, первый контракт на поставку 48 истребителей Су-35 был выполнен в конце 2015 года, тогда же было подписано второе соглашение на еще 50 таких машин. Как заявил журналистам в мае 2019 года замминистра обороны Алексей Криворучко, второй контракт будет выполнен до конца 2020 года, Воздушно-космическим силам осталось поставить еще 20 истребителей поколения 4++.

"Закупки Су-35 продолжатся после завершения текущего контракта, увеличение заказа на Су-57 никак на это не повлияет. Существующих мощностей хватит, чтобы параллельно производить машины обоих типов", – сказал собеседник агентства.

Ранее в рамках совещания с руководителями российских оборонных предприятий президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости к 2028 году полностью перевооружить три авиационных полка ВКС РФ перспективными комплексами Су-57. Он выразил надежду, что в ближайшее время будет заключен контракт на поставку 76 новейших истребителей Су-57.