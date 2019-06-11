Вооруженные силы Вьетнама получили РЛС "Небо-УЕ"

ЦАМТО, 10 июня. По информации польского агентства Altair, вьетнамский телеканал QPVN в своем репортаже о ВС страны продемонстрировал принятую на вооружение трехкоординатную РЛС метрового диапазона волн "Небо-УЕ".

Ранее о продажах РЛС этого типа во Вьетнам не сообщалось (в СМИ были опубликованы сообщения о покупке станции "Небо-СВУ" Ираном).

Трехкоординатная РЛС 55Ж6У "Небо-УЕ" разработана АО "Федеральный научно-производственный центр "Нижегородский научно-исследовательский институт радиотехники". РЛС предназначена для автоматического обнаружения, определения координат и сопровождения современных воздушных целей (самолетов тактической и стратегической авиации, авиационных ракет), малоразмерных и малозаметных целей. Выносное устройство на отдельной транспортной единице позволяет управлять РЛС с расстояния до 1000 м.

Максимальная дальность обнаружения цели типа "истребитель" на высоте 20 км составляет 400 км. Количество одновременно сопровождаемых целей – 100. Темп обновления информации – 10 сек. Расчет – 3 человека.