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11.06.2019
ЦАМТО

Вооруженные силы Вьетнама получили РЛС "Небо-УЕ"

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55Ж6УМЕ «Небо-УМЕ»
Радиолокационный комплекс 55Ж6УМЕ «Небо-УМЕ».
Источник изображения: janes.com

ЦАМТО, 10 июня. По информации польского агентства Altair, вьетнамский телеканал QPVN в своем репортаже о ВС страны продемонстрировал принятую на вооружение трехкоординатную РЛС метрового диапазона волн "Небо-УЕ".

Ранее о продажах РЛС этого типа во Вьетнам не сообщалось (в СМИ были опубликованы сообщения о покупке станции "Небо-СВУ" Ираном).

Трехкоординатная РЛС 55Ж6У "Небо-УЕ" разработана АО "Федеральный научно-производственный центр "Нижегородский научно-исследовательский институт радиотехники". РЛС предназначена для автоматического обнаружения, определения координат и сопровождения современных воздушных целей (самолетов тактической и стратегической авиации, авиационных ракет), малоразмерных и малозаметных целей. Выносное устройство на отдельной транспортной единице позволяет управлять РЛС с расстояния до 1000 м.

Максимальная дальность обнаружения цели типа "истребитель" на высоте 20 км составляет 400 км. Количество одновременно сопровождаемых целей – 100. Темп обновления информации – 10 сек. Расчет – 3 человека.

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Небо РЛК
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