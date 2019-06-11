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11.06.2019
Деловая газета "Взгляд"

Минобороны запланировало параллельную закупку Су-57 и Су-35

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Истребители Су-57
Истребители Су-57.
Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСС

Министерство обороны после завершения текущего контракта продолжит серийные закупки истребителей Су-35 параллельно с приобретением самолетов пятого поколения Су-57, сообщил источник в военном ведомстве.

Первый контракт на поставку 48 Су-35 был выполнен в конце 2015 года, тогда же было подписано второе соглашение на еще 50 таких машин, передает РИА "Новости".

По словам замминистра обороны Алексея Криворучко, второй контракт будет выполнен до конца 2020 года, Воздушно-космическим силам осталось поставить еще 20 истребителей поколения 4++.

Ранее Владимир Путин заявил о необходимости к 2028 году полностью перевооружить три авиационных полка ВКС комплексами Су-57.

Су-57 (ранее известен как ПАК ФА) – российский истребитель пятого поколения. Впервые поднялся в воздух в 2010 году. Первая серийная партия из 12 машин должна быть поставлена ВКС в 2019 году. Сочетание высокой маневренности с возможностью выполнения сверхзвукового полета, а также современный комплекс бортового оборудования и малая заметность обеспечивают Су-57 превосходство над конкурентами.

Су-35С – многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++. Впервые поднялся в воздух в 2008 году, на вооружение поступил в феврале 2014 года.


Алина Назарова

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Страны
Россия
Продукция
ПАК ФА
Су-35
Су-35С
Персоны
Криворучко Алексей
Путин Владимир
Проекты
2020-й год
Истребитель 5 поколения
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