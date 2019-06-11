Стратегический флот ВВС США переживает не лучшие времена

Состояние флота B-1B Lancer ВВС США оставляет желать лучшего. Согласно данным подкомитета морских сил и прогнозирования ВС США, ситуация настолько ухудшилась, что число самолетов B-1, которые полностью способны выполнять задачи, теперь исчисляется только единицами. Об этом сообщает газета Air Force Times.

Из парка более чем в 60 самолетов этого типа сейчас к выполнению боевых задач готовы не более 15% - девять единиц. Более того, экипажи B-1 перенаправляются на другие самолёты, потому что для их необходимой подготовки недостаточно бомбардировщиков. Это ставит под угрозу возможности Пентагона по нанесению ударов дальней авиацией, отмечает издание.

"Чтобы сохранить готовность наших экипажей, мы планируем перевести некоторых пилотов на другие самолёты и назначения до тех пор, пока не будет восстановлена мощность флота B-1B", - сказал представитель Global Strike капитан Эрон Браун.

Также причиной такого плачевного состояния флота B-1B является возраст самолётов, последний из которых был произведен 31 год назад, а также отсутствие необходимых для их обслуживания ресурсов.

Стратегические бомбардировщики B-1B Lancer входят в состав Командования глобальных ударов ВВС США. На вооружении ВВС США B-1B Lancer стоит с 1985 года.