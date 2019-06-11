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11.06.2019
Военно-промышленный курьер

Государство наконец-то озаботилось безопасностью пороховых заводов

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Источник изображения: vpk-news.ru

Арбитражный суд Татарии удовлетворил иск Приволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору к федеральному казённому предприятию "Казанский государственный казенный пороховой завод".

Решением суда ответчик был привлечён к административной ответственности за то, что в срок не устранил нарушение обязательных требований законодательства о градостроительной деятельности при реконструкции и техническом перевооружении производства и испытательной станции. Штраф составил 50 тыс. рублей, но решение ещё может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Казанский пороховой завод имеет печальную славу, так как за период с 2013 по 2018 год на нём произошли восемь аварий и пожаров. В марте 2017 года площадь возгорания составила 400 кв.м. В результате последовавшего после пожара взрыва тяжёлые травмы получил капитан внутренней службы Эдуард Илларионов, который умер в машине скорой помощи. По данному ЧП было возбуждено уголовное дело по ч. 2. ст. 217 УК РФ ("Нарушение правил безопасности на пожароопасных объектах").

В конце мая 2017 года управление Ростехнадзора обнародовало доклад о плохом техсостоянии ФГУП, отметив в нём, что износ основного технического оборудования составляет 90%. В ноябре того же года на заводе снова произошёл пожар, жертв удалось избежать. 

Позднее стало известно о планируемом закрытии предприятия. Профильный завод схожего типа Минпромторг РФ запланировал в Тульской области на Алексинском химкомбинате.

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Страны
Россия
Компании
КГКПЗ
Минпромторг РФ
Ростехнадзор
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