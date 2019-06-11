Войти
11.06.2019
ЦАМТО

ВМС Шри-Ланки приняли на вооружение патрульный катер класса "Гамильтон"

327
0
0
Источник изображения: Фото: defence.lk

ЦАМТО, 10 июня. Как сообщило командование ВМС Шри-Ланки, 6 июня в Коломбо состоялась церемония принятия на вооружение патрульного катера P626 "Гаджабаху" (Gajabahu) класса "Гамильтон", переданного из состава Береговой охраны США.

В мероприятии принял участие президент страны Майтрипала Сирисена и другие официальные лица.

Как сообщал ЦАМТО, патрульный катер (WHEC-720) "Шерман" класса "Гамильтон" Береговой охраны США был официально выведен из ее состава в апреле 2018 года и передан Военно-морским силам Шри-Ланки в ходе проведенной 27 августа 2018 года на базе в Гонолулу (Гавайи) церемонии. Катер покинул США в феврале 2019 года после завершения капитального ремонта, обслуживания и курса подготовки экипажа и прибыл в порт Коломбо 12 мая.

Катер станет самым крупным кораблем в составе ВМС Шри-Ланки и расширит возможности ВМС страны по патрулированию исключительной экономической зоны, обеспечению безопасности мореплавания в регионе Индийского океана. Катер также планируется применять в поисково-спасательных операциях.

В составе ВМС Шри-Ланки корабль присоединится к патрульному катеру "Самудра", который также был передан Шри-Ланке из состава береговой охраной США в 2004 году.

Корабли класса "Гамильтон" построены в середине 1960-ых гг., имеют длину 115,2 м, ширину – 13,1 м и водоизмещение – 3302 т. Силовая установка включает два дизельных и два газотурбинных двигателя, позволяющих развивать максимальную скорость 29 узлов. Дальность плавания – 9600 морских миль на скорости 15 узлов, автономность – 45 суток, экипаж – 133 человека (включая 22 офицеров). Катер может нести один вертолет.

Права на данный материал принадлежат ЦАМТО
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
США
Шри-Ланка
Проекты
Hamilton
Похожие новости
16.05.2019
Переданный США ВМС Шри-Ланки патрульный катер класса "Гамильтон" прибыл в Коломбо
05.11.2015
От «Иглы» до авианосца — часть II
21.03.2013
Товарищи, подвиньтесь
16.05.2011
В салоне средств обеспечения безопасности "Комплексная безопасность-2011" примут участие 269 российских и 34 иностранные компании
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.06 10:37
  • 1
Т-90МС хуже Т-80БВМ и Оплота? Это какой-то бред!
  • 11.06 10:34
  • 1
Американские СМИ оценили защищающего Крым "убийцу кораблей"
  • 11.06 10:33
  • 6
Западные СМИ: русские десантники испытывают новый 120 мм миномет
  • 11.06 10:30
  • 73
Израиль сносит ПВО Сирии – а что же Россия
  • 11.06 10:27
  • 1
ЧП в небе над Севастополем показали на видео
  • 11.06 10:25
  • 1
Су-57 помешал Су-35
  • 11.06 10:20
  • 12
Роскосмос и власти Москвы начали работу над проектом Национального космического центра
  • 11.06 10:20
  • 4
СВ США начинают применение нано-БЛА "Блэк Хорнет 3"
  • 11.06 09:48
  • 1
Мобильная космонавтика: зачем Китаю свои "морские старты"
  • 11.06 09:39
  • 2
Борисов: государство поможет вывести российскую электронику на гражданский рынок
  • 11.06 08:17
  • 9
ОСК планирует в 2019 году передать ВМФ не менее 9 военных кораблей
  • 11.06 07:33
  • 72
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 11.06 06:37
  • 1
ВДВ на форуме "Армия-2019" представят перспективную разработку системы инженерной разведки ледовых переправ
  • 11.06 05:31
  • 5
Контракт на поставку истребителей Су-57 Минобороны могут подписать на "Армии-2019"
  • 11.06 00:37
  • 55
F-35 пресек радиоэлектронное подавление за счет "петли Бойда"