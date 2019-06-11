ВМС Шри-Ланки приняли на вооружение патрульный катер класса "Гамильтон"

ЦАМТО, 10 июня. Как сообщило командование ВМС Шри-Ланки, 6 июня в Коломбо состоялась церемония принятия на вооружение патрульного катера P626 "Гаджабаху" (Gajabahu) класса "Гамильтон", переданного из состава Береговой охраны США.

В мероприятии принял участие президент страны Майтрипала Сирисена и другие официальные лица.

Как сообщал ЦАМТО, патрульный катер (WHEC-720) "Шерман" класса "Гамильтон" Береговой охраны США был официально выведен из ее состава в апреле 2018 года и передан Военно-морским силам Шри-Ланки в ходе проведенной 27 августа 2018 года на базе в Гонолулу (Гавайи) церемонии. Катер покинул США в феврале 2019 года после завершения капитального ремонта, обслуживания и курса подготовки экипажа и прибыл в порт Коломбо 12 мая.

Катер станет самым крупным кораблем в составе ВМС Шри-Ланки и расширит возможности ВМС страны по патрулированию исключительной экономической зоны, обеспечению безопасности мореплавания в регионе Индийского океана. Катер также планируется применять в поисково-спасательных операциях.

В составе ВМС Шри-Ланки корабль присоединится к патрульному катеру "Самудра", который также был передан Шри-Ланке из состава береговой охраной США в 2004 году.

Корабли класса "Гамильтон" построены в середине 1960-ых гг., имеют длину 115,2 м, ширину – 13,1 м и водоизмещение – 3302 т. Силовая установка включает два дизельных и два газотурбинных двигателя, позволяющих развивать максимальную скорость 29 узлов. Дальность плавания – 9600 морских миль на скорости 15 узлов, автономность – 45 суток, экипаж – 133 человека (включая 22 офицеров). Катер может нести один вертолет.