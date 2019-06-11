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11.06.2019
ЦАМТО

Морские пехотинцы Каспийской флотилии завершили обкатку новейших бронетранспортеров БТР-82А

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БТР-82А
БТР-82А.
Источник изображения: Минобороны РФ

ЦАМТО, 10 июня. Водители подразделений морской пехоты Каспийской флотилии (КФл) ЮВО завершили обкатку новейших бронетранспортеров БТР-82А в течение первой недели летнего периода обучения, а наводчики-операторы бронемашин выполнили калибровочные стрельбы из штатного вооружения.

Ранее, поднятые по учебной тревоге, подразделения морской пехоты совершили марш-бросок из пункта базирования на общевойсковой полигон Аданак в Дагестане.

Морпехи отработали полный комплекс упражнений по огневой подготовке и вождению на новейших бронетранспортерах БТР-82А. На новейшей модификации БТР-82А морские пехотинцы преодолели макет линейного моста, заданный проход в минно-взрывном заграждении, брод и траншеи, отработали движение на подъеме и спуске.

Также военнослужащие береговых войск КФл в составе подразделений выполнили упражнения контрольных стрельб из стрелкового оружия: ручного противотанкового гранатомета РПГ-7, автомата Калашникова АК-74 и пистолета Макарова, сдали норматив по метанию гранат РГД-5.

Командованием Каспийской флотилии отмечена высокая оценка ходовых качеств новых бронетранспортеры БТР-82А, поступивших на вооружение в середине мая прошлого года.

БТР-82А прибыли в подразделения морской пехоты (КФл) в рамках программы перевооружения войск ЮВО на современные образцы техники.

Всего к занятиям по боевой подготовке было привлечено более 500 военнослужащих и задействовано около 80 ед. военной и специальной техники, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

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