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11.06.2019
Российская газета

В Приморье истребители применили ракеты "воздух-воздух"

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Источник изображения: rg.ru

Во время учений, проходивших в Приморье, экипажи многоцелевых сверхманевренных истребителей Су-35С и высотных перехватчиков МиГ-31БМ выполнили боевые пуски управляемых ракет класса "воздух-воздух", поразив цели условного противника. Об этом сообщила пресс-служба Восточного военного округа.

По легенде учения, самолеты условного противника вторглись в воздушное пространство, находившееся в зоне ответственности авиации ВВО. Перед "противником" стояла задача нанести авиаудары по стратегически важным объектам, в том числе объектам энергетики. Чтобы отразить авиаудар, летчики выпустили более 20 боевых ракет. Им удалось поразить воздушные мишени, которыми выступали сброшенные с самолета осветительные авиабомбы.

Параллельно экипажи самолетов отрабатывали элементы наступательного и оборонительного воздушных боев, а также сложного пилотажа.


Анна Бондаренко

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