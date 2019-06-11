Украина и США обсудили развитие ВМС ВСУ
Игорь Воронченко.
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ЦАМТО, 10 июня. Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко и старший советник США по вопросам ОПК Украины Дональд Винтер на встрече 8 июня обсудили дальнейшее развитие украинских ВМС.
Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.
"Основной целью мероприятия было ознакомление с насущными потребностями ВМС Украины в вооружении и военной технике. В ходе встречи стороны обсудили ряд важных вопросов относительно дальнейшего развития ВМС ВСУ", – говорится в сообщении пресс-службы.
По данным пресс-службы, со стороны США "даны предложения по улучшению военного сотрудничества между странами, определены основные направления работы и первоочередные задачи в военно-морской области" – передает "РИА Новости".
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