Украина и США обсудили развитие ВМС ВСУ

ЦАМТО, 10 июня. Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко и старший советник США по вопросам ОПК Украины Дональд Винтер на встрече 8 июня обсудили дальнейшее развитие украинских ВМС.

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.

"Основной целью мероприятия было ознакомление с насущными потребностями ВМС Украины в вооружении и военной технике. В ходе встречи стороны обсудили ряд важных вопросов относительно дальнейшего развития ВМС ВСУ", – говорится в сообщении пресс-службы.

По данным пресс-службы, со стороны США "даны предложения по улучшению военного сотрудничества между странами, определены основные направления работы и первоочередные задачи в военно-морской области" – передает "РИА Новости".