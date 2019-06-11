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11.06.2019
ЦАМТО

Украина и США обсудили развитие ВМС ВСУ

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Игорь Воронченко
Игорь Воронченко.
Источник изображения: https://www.facebook.com/navy.mil.gov.ua

ЦАМТО, 10 июня. Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко и старший советник США по вопросам ОПК Украины Дональд Винтер на встрече 8 июня обсудили дальнейшее развитие украинских ВМС.

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.

"Основной целью мероприятия было ознакомление с насущными потребностями ВМС Украины в вооружении и военной технике. В ходе встречи стороны обсудили ряд важных вопросов относительно дальнейшего развития ВМС ВСУ", – говорится в сообщении пресс-службы.

По данным пресс-службы, со стороны США "даны предложения по улучшению военного сотрудничества между странами, определены основные направления работы и первоочередные задачи в военно-морской области" – передает "РИА Новости".

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
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