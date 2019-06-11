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11.06.2019
ЦАМТО

США могут выслать обучающихся на F-35 турецких летчиков к 31 июля

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Pilot_of_Air_Force_of_Tyrkey
Пилот ВВС Турции.

ЦАМТО, 10 июня. Исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан сообщил своему турецкому коллеге Хулуси Акару, что обучающиеся в США на F-35 турецкие летчики должны покинуть страну до 31 июля, новых летчиков для обучения принимать не будут.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил журнал Foreign Policy со ссылкой на письмо, датированное 6 июня.

Два американских военных источника подтвердили изданию, что П.Шанахан подписал письмо и направил его в Турцию. Третий источник сообщил, что шаги, изложенные в документе, обсуждались в ходе предварительного телефонного разговора между министром обороны Турции и П.Шанаханом.

Также будет заморожена программа обучения турецких летчиков, которые должны были прибыть в США позднее 31 июля, передает "РИА Новости".

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Турция
Продукция
F-35
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